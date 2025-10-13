Helft van de Samsung Galaxy S26-serie kan op Exynos draaien en de andere helft op Snapdragon

Elke keer wanneer Samsung een nieuwe serie vlaggenschepen lanceert, is het maar weer de vraag welke toestellen van Qualcomm-chips zijn voorzien en welke van Samsungs eigen Exynos-chips. Een nieuwe leak geeft ons nu een idee van wat we bij de Galaxy S26-serie kunnen verwachten.

Het team van SamMobile heeft bewijs gezien dat suggereert dat de Samsung Galaxy S26 Pro (het standaard model) en de S26 Plus de Exynos 2600 zullen krijgen. De S26 Edge en de S26 Ultra zouden dan weer gebruikmaken van de Snapdragon 8 Elite Gen 5 van Qualcomm.

Dit verslag van SamMobile geeft echter ook aan dat de Snapdragon-chip in de VS en in China misschien in alle toestellen zal zitten. Dit is een strategie die Samsung al eerder gehanteerd heeft, maar het bedrijf heeft de afgelopen jaren wel meer strategieën gehanteerd, dus het is lastig te voorspellen.

Samsung zou duidelijk wel veel geld besparen als het zijn eigen Exynos-chips gebruikt, maar het is altijd de vraag of deze chips hetzelfde prestatievermogen kunnen bieden als de beste chips van Qualcomm. Dat zal ongetwijfeld in 2026 dus ook weer een belangrijke vraag zijn.

Nieuw jaar, nieuwe telefoons

Krijgen we toch nog een opvolger voor de Samsung Galaxy S25 Plus? (Image credit: Philip Berne / Future)

Misschien komt het als een verrassing dat de Galaxy S26 Plus hier ook genoemd wordt. Verschillende geruchten suggereerden eerder namelijk dat dit model gecanceld was en dat de Galaxy S26 Edge in principe zijn plaats binnen de line-up zou moeten innemen. Recent werd er echter juist weer gesuggereerd dat er toch een nieuw Plus-model in productie is.

Daarnaast zou de standaard Galaxy S26 dus de Galaxy S26 Pro worden genoemd. Dit lijkt voor nu gewoon alleen een naamswijziging te zijn. Het blijft nog steeds het goedkoopste model uit de serie. terwijl de Ultra weer het krachtigste model met de meeste features zal zijn.

Aan het begin van dit jaar werd de Samsung Galaxy S25-serie gelanceerd. De toestellen uit die serie waren allemaal voorzien van een Snapdragon-chip. Dat zou te maken hebben gehad met productieproblemen voor de Exynos 2500. Die chip verscheen later in het jaar wel in de Samsung Galaxy Z Flip 7.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

We zullen nog even moeten weten voordat we echt zeker weten wat de aanpak voor volgend jaar precies is. Als Samsung zich aan zijn gebruikelijke releaseschema blijft houden, verwachten we de Galaxy S26-serie ergens in januari. Tegen die tijd houden we je natuurlijk ook weer op de hoogte van alle aankondigingen.