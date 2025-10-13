Nieuwste Samsung tri-fold-gerucht suggereert dat de foldable toch een wereldwijde release krijgt

Er is mogelijk goed nieuws voor Samsung-fans die geïnteresseerd zijn in de aankomende tri-fold van het bedrijf. Het nieuwste gerucht suggereert namelijk dat dit apparaat, dat in januari voor het eerst geteased werd, toch nog wereldwijd zal worden uitgebracht, net als de meeste van de beste Samsung-smartphones.

Dit nieuws komt vanuit bronnen waarmee SamMobile contact heeft gehad en spreekt dus eerdere geruchten tegen die suggereerden dat het toestel (in de eerste instantie) alleen in Zuid-Korea en China zou uitkomen, net als de Samsung Galaxy Z Fold Special Edition van vorig jaar.

We moeten echter ook nog niet te vroeg juichen, want SamMobile zegt in de eerste instantie alleen dat de VAE zijn toegevoegd aan het lijstje met Zuid-Korea en China. Andere landen zouden daarnaast "mogelijk" ook een lancering zien. Een release in Europa is hiermee dus nog niet echt bevestigd.

Het lijkt er dus op dat er nog steeds wel wat onzekerheid is over in welke markten de telefoon zal verschijnen, misschien zelfs bij Samsung zelf. We verwachten ergens in de komende paar weken een officiële onthulling voor de eerste tri-fold van het bedrijf.

Is het wachten nu eindelijk bijna voorbij?

Huawei heeft al een tri-fold op de markt gebracht: de Huawei Mate XT. (Image credit: Future)

Samsung hintte voor het eerst naar zijn tri-fold tijdens zijn Unpacked-evenement voor de Galaxy S25-serie in januari. Het bedrijf heeft sindsdien meerdere keren aangegeven dat de foldable ergens in 2025 nog onthuld zou worden. Het einde van het jaar komt nu toch wel langzamerhand in zicht.

Er is verder nog niet veel officiële informatie gedeeld. Wel suggereren geruchten dat de telefoon voorzien zal zijn van een Snapdragon 8 Elite-chip en er is ook gesproken over 16GB aan RAM en een titanium frame de afgelopen maanden.

Volgens leaks zouden de scharnieren en speakers kunnen worden overgenomen van de Samsung Galaxy Z Fold 7, terwijl er daarnaast ook gehint is naar een 10-inch vouwbaar display en helaas ook weer teleurstellende oplaadsnelheden.

Alle informatie wijst op een premium smartphone met een premium prijs. Hoewel we dus nog geen officiële bevestiging hebben voor een wereldwijde release voor deze tri-fold, klinkt dit nieuws al positiever dan de eerdere geruchten over beperkte beschikbaarheid.