De Samsung Galaxy Z Trifold krijgt waarschijnlijk de chip die we ook hadden verwacht

Het zal waarschijnlijk niet heel lang meer duren voordat Samsung zijn eerste tri-fold smartphone onthult. Recente leaks suggereren dat het toestel ergens in oktober gelanceerd zal worden en dus de Samsung Galaxy Z Trifold zal heten. Nu hebben we dus ook een goed idee van wat voor kracht we kunnen verwachten.

Android Authority ontdekte een stukje code in een nieuwe, interne bètaversie van One UI 8 (Samsungs aangepaste versie van Android 16). In deze code stond onder andere: 'siop_q7mq_sm8750’. Dat zegt je misschien vrij weinig, maar schijnbaar is ‘q7mq’ een codenaam die eerder ook al gelinkt werd aan de Galaxy Z Trifold, terwijl ‘sm8750’ het modelnummer van de Snapdragon 8 Elite-chip is.

Voeg die dingen samen en het lijkt er dus sterk op dat de Samsung Galaxy Z Trifold zal draaien op de Snapdragon 8 Elite.

De Snapdragon 8 Elite levert enorm krachtige prestaties. (Image credit: Qualcomm)

De logische keuze

Dit nieuws is niet echt heel erg verrassend. Het zou ons juist verbazen als Samsung niet voor die chip zou kiezen. De Snapdragon 8 Elite is nou eenmaal de beste chip die je momenteel in een Android-telefoon kan krijgen en hij wordt ook gebruikt door de Samsung Galaxy S25-serie en de Samsung Galaxy Z Fold 7.

Het was aan de andere kant zeker wel mogelijk geweest dat Samsung een andere processor zou kiezen voor de Galaxy Z Trifold. Zo heeft het bedrijf de Samsung Galaxy Z Flip 7 voorzien van zijn eigen Exynos 2500-chip. Dat zou een vreemde keuze zijn voor wat waarschijnlijk het meest premium model van Samsung wordt. Daar verwachten we toch ook wel de best mogelijke chip die momenteel beschikbaar is.

Samsung zou natuurlijk voor een andere chip kunnen kiezen om de kosten wat te drukken, maar toch zijn we wel blij om hier de Snapdragon 8 Elite te zien, ook al betekent dat ongetwijfeld dat het toestel erg prijzig wordt.

De vermelding van de Snapdragon 8 Elite suggereert verder ook dat de telefoon waarschijnlijk binnenkort nog gelanceerd wordt. Naar verwachting zien we aan het einde van het jaar ook al de eerste toestellen met een Snapdragon 8 Elite 2 (of hoe de opvolger van de huidige chip ook zal heten). Als Samsung dus niet van plan was om de Galaxy Z Trifold ergens in de komende paar maanden uit te brengen, dan zou het bedrijf waarschijnlijk ook eerder naar de volgende generatie van de chip hebben gekeken voor dit toestel.

Hoewel deze ontdekte code redelijk overtuigend is, weten we natuurlijk nog niet 100% zeker dat de nieuwe foldable ook echt de Snapdragon 8 Elite zal gebruiken. Waarschijnlijk komen we daar dus in oktober achter. Wel suggereert een ander verslag trouwens dat de Samsung Galaxy Z Trifold in de eerste instantie mogelijk alleen beschikbaar zal zijn in China en Zuid-Korea. Het kan dus nog lastig worden om hier de nieuwe smartphone te krijgen. Als het echter een groot succes blijkt, verwachten we dat hij wel verder uitgerold wordt.