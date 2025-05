Mogelijke prijs van Samsungs tri-fold is gelekt en hij wordt enorm duur

We wachten inmiddels al maanden op meer officiële informatie over Samsungs tri-fold smartphone. In januari werd het toestel voor het eerst officieel geteased. Inmiddels lijkt zijn lancering toch vrij dichtbij te zijn en is er dan ook een nieuwe leak verschenen die hint naar een erg hoge prijs voor de nieuwe foldable.

Dit nieuws komt vanuit de bekende tipgever Yogesh Brar. Deze bron geeft aan dat we een prijs van ongeveer 3.000-3.500 dollar moeten verwachten voor het toestel. Omgerekend is dat (momenteel) ongeveer tussen de 2.645 en 3.086 euro. Samsung zal natuurlijk geen omgerekende prijzen aanhouden, dus het is maar een indicatie.

Misschien is speculeren over een europrijs overigens ook volledig overbodig, want misschien krijgen we hier niet eens de kans om het toestel te kopen. Brar geeft namelijk ook aan dat de smartphone met "beperkte hoeveelheden" wordt gelanceerd en mogelijk ook alleen in Zuid-Korea en China (zoals eerder ook al gesuggereerd werd).

Samsung heeft ook al vaker voor deze aanpak gekozen. De Samsung Galaxy Z Fold Special Edition van vorig jaar kreeg ook een beperkte release in Zuid-Korea en China. Misschien vindt het bedrijf het lastig om in te schatten wat wereldwijd de vraag voor deze enorm dure foldable zal zijn.

Een extra vouw

Galaxy Tri-fold all set to launch in Q3 this yearSamsung is only launching it in 2 markets : South Korea & ChinaLimited quantities with a price between $3000 - 3500May 21, 2025

Die hoge prijs komt natuurlijk niet echt als een verrassing. De Samsung Galaxy Z Fold 6 had bijvoorbeeld ook al een adviesprijs vanaf 1.999 euro bij zijn release en het nieuwe tri-fold model zal beschikken over een groter vouwbaar scherm én een extra scharnier.

Er is ook al een andere tri-fold op de markt die dus al hint naar de soort prijzen die we kunnen verwachten voor dit soort toestellen, namelijk de Huawei Mate XT. Dat model kost 19.999 renminbi in China. Dat is momenteel omgerekend ongeveer 2.452 euro. Dit soort smartphones zijn dus duidelijk duur en ingewikkeld om te produceren en dat betekent dus ook hoge prijzen en beperkte beschikbaarheid.

Sinds de geruchten over een tri-fold smartphone van Samsung voor het eerst verschenen, hebben we al gehoord dat het toestel misschien de Galaxy G Fold zal heten en dat het gebruik zal maken van dezelfde scharniertechnologie als die van de aankomende Samsung Galaxy Z Fold 7.

De tri-fold, de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7 worden naar verwachting allemaal ergens in juli tijdens een Unpacked-evenement onthuld. Ze liggen alleen misschien niet allemaal tegelijkertijd ook in de winkel. Verder krijgen we tijdens datzelfde evenement misschien nog de nieuwe Samsung Galaxy Watch 8 te zien.