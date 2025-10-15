Samsungs nieuwe Android XR-headset wordt op 22 oktober onthuld

Samsung heeft nu eindelijk aangekondigd dat het zijn nieuwe Android XR-headset gaat onthullen. Tot nu toe werd deze mogelijke Apple Vision Pro-rivaal steeds Project Moohan genoemd. Het apparaat wordt officieel onthuld op 22 oktober om 4:00 uur 's nachts (onze tijd) tijdens een evenement genaamd 'Worlds Wide Open'.

We weten nog niet echt veel over het apparaat of wat Samsung precies van plan is voor de lancering, maar klanten in de VS kunnen zich al registreren om de headset te reserveren en een kleine bonus te krijgen.

Het evenement wordt momenteel (nog) niet geteased op de Nederlandse en Belgische websites van Samsung. Hopelijk volgt dat nog, maar anders zou het zo kunnen zijn dat de headset (in de eerste instantie) een beperkte release krijgt.

Samsung heeft ondertussen al vaker gehint naar zijn aankomende 'Project Moohan'-headset en het apparaat verscheen vorige maand ook al tijdens Qualcomms Snapdragon Summit. Tijdens Google I/O hebben we ook al kort een model kunnen testen. De nieuwe headset zal waarschijnlijk gebruikmaken van Qualcomms nieuwste Snapdragon XR2-chip, maar verder hebben we nog steeds niet veel informatie over de specs en mogelijkheden van het apparaat.

Hopelijk worden al onze vragen over een week beantwoord, maar het lijkt erop dat de headset dus wel echt onderweg is, aangezien Samsung al reserveringen accepteert.

Wat we al weten over Project Moohan: niet veel

De optie voor reserveren vertelt ons een paar dingen. Ten eerste lijkt het erop dat de consumenten de headset binnenkort dus echt in handen kunnen krijgen. Samsung zou waarschijnlijk geen bonus aanbieden voor een product dat pas ergens volgend jaar uitkomt. Zal de headset dan ook al vanaf 22 oktober meteen beschikbaar zijn? We hopen het wel, al weten we dus nog steeds niet wat de situatie in Nederland en België zal zijn, maar als hij niet meteen beschikbaar is, gokken we dat hij wel voor de feestdagen te koop zal zijn.

Ten tweede hebben we nu een iets beter idee van wat Project Moohan gaat kopen, of in ieder geval wat hij waarschijnlijk niet zal kosten. Het zal namelijk geen goedkope headset worden. Samsung zou namelijk geen bonus van 100 dollar aanbieden voor een headset die uiteindelijk maar 500 dollar kost. De kans lijkt ons dus vrij klein dat dit geen directe concurrent voor de Meta Quest 3 wordt. Dit wordt toch wel echt een duurdere, en hopelijk dan ook krachtigere XR-headset.

Naast de lancering van Project Moohan zelf hebben we dus ook te maken met de lancering van Google's Android XR-platform. We weten nog niet veel over de apps en features die bij de lancering van Android XR aanwezig zijn, maar Samsung is ongetwijfeld de eerste van vele partners van Google die gebruik zullen maken van het besturingssysteem.

Wanneer we het overigens over 'XR' hebben, betekent dat over het algemeen meestal een mix tussen 'virtual reality' (VR) en 'augmented reality' (AR). Bij AR wordt er gebruikgemaakt van camera's om virtuele objecten in de echte wereld te kunnen laten weergeven. Het einddoel is natuurlijk om de volledige XR-ervaring te kunnen aanbieden via smart glasses.

We hebben nog geen smart glasses gezien tussen al het nieuws en de geruchten over Project Moohan, maar er bestaat een kans dat we volgende week ook meer te weten komen over de eerste slimme bril van Samsung. Misschien krijgen we deze bril zelfs te zien.

Het Worlds Wide Open-evenement is een virtueel evenement, dus het is gewoon te bekijken op Samsungs YouTube-kanaal. Het evenement vindt als het goed is niet live plaats, dus er zal waarschijnlijk gewoon een video geüpload worden om 4:00 uur 's nachts. Wij zullen natuurlijk proberen om de nieuwe Android XR-headset zo snel mogelijk in handen te krijgen en we zullen je volgende week natuurlijk op de hoogte houden van alle onthullingen van het evenement.