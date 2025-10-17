De Samsung Galaxy S26 Pro kan een grote teleurstelling zijn op het gebied van camera's

De Samsung Galaxy S26 Pro, die waarschijnlijk gewoon het Galaxy S26-basismodel met een nieuwe naam is, klinkt niet echt als een 'Pro'-model als we een nieuwe leak moeten geloven. Deze nieuwe leak suggereert namelijk dat het op sommige vlakken niet eens echt een upgrade is ten opzichte van de Samsung Galaxy S25.

Volgens de leaker Erencan Yilmaz (via NotebookCheck), die claimt deze nieuwe informatie in de nieuwste One UI 8.5-build te hebben gevonden, krijgt de Samsung Galaxy S26 Pro weer precies dezelfde 50MP ISOCELL GN3-sensor voor zijn hoofdcamera als de Galaxy S25. Dit is overigens ook gewoon dezelfde sensor die Samsung al sinds de S22 gebruikt.

Het toestel schijnt daarnaast ook nog dezelfde 10MP S5K3K1-telefotocamera te hebben die Samsung sinds de Galaxy S22-serie gebruikt. Ook zien we waarschijnlijk weer dezelfde 12MP IMX564-sensor voor ultrawide-foto's die al sinds de Samsung Galaxy S23-serie aanwezig is. Als laatste is ook de 12MP S5K3LU-selfiecamera weer van de partij, ook een overblijvertje van de Galaxy S23.

Galaxy S26 Pro (SM-S942B)4300mAh BatteryExynos 2600 SoC (S5E9965)S5KGN3 Main + S5K3K1 Tele + IMX564 UW + S5K3LU FrontThe information I have obtained is based on the latest One UI 8.5 software.October 16, 2025

Dat betekent dus dat we voor het zoveelste jaar op rij weer geen veranderingen voor de camera-hardware kunnen verwachten. Als je daar vooral op hoopte, is er misschien dus geen goede reden om te upgraden naar de Samsung Galaxy S26 Pro.

We moeten hierbij wel vermelden dat deze informatie in strijd is met informatie uit eerdere leaks. Die eerdere leaks suggereerden namelijk dat er een andere 50MP-hoofdcamera zou worden gebruikt en een van deze leaks wees ook op een nieuwe 50MP-ultrawide-camera. De bron van die specifieke leak gaf echter wel aan dat deze upgrade voor de ultrawide "nutteloos" zou zijn. Het klinkt hoe dan ook dus niet geweldig voor de camera's van de Galaxy S26 Pro.

Exynos-chip en een grotere batterij

Los van deze informatie over de camera's had deze nieuwste leak ook nog meer te delen. Zo suggereert ook deze leak weer dat het nieuwe basismodel een Exynos 2600-chip krijgt. Dat is natuurlijk altijd een beetje teleurstellend, omdat het onwaarschijnlijk is dat deze net zo krachtig is als de Snapdragon 8 Elite Gen 5 die waarschijnlijk in de veel van de andere beste Android-smartphones van 2026 zal zitten.

Als laatste noemt deze leak ook nog een 4.300mAh-batterij. Dat zou dan wel weer een mooie upgrade zijn ten opzichte van de 4.000mAh-batterij van de Galaxy S25. Deze claim van een batterijboost hebben we eerder ook al gehoord, dus die zou wel eens accuraat kunnen zijn.

We komen er waarschijnlijk ergens in januari of februari achter wat de Galaxy S26 Pro allemaal precies te bieden heeft. 2026 lijkt echter niet het beste jaar voor Samsung te worden als we deze teleurstellende leaks moeten geloven, plus de geruchten over het schrappen van de Samsung Galaxy S26 Edge.