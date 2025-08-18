Samsung Galaxy S26 krijgt mogelijk langverwachte upgrade

Als Samsung zich aan zijn gebruikelijke schema houdt, wordt de Galaxy S26-serie in januari 2026 onthuld. We hebben wat gelekte informatie gekregen over twee van de belangrijkste specificaties van het basismodel.

Volgens de bekende leaker Digital Chat Station (via Wccftech) zal de standaard Galaxy S26 worden uitgerust met een 6,27-inch scherm en een 4.300mAh-batterij, wat op beide vlakken een verbetering is ten opzichte van het huidige model.

De Samsung Galaxy S25 heeft een 6,2-inch scherm en een 4.000mAh-batterij, dezelfde specificaties als de Galaxy S24 van vorig jaar. Het heeft even geduurd, maar het is fijn om te zien dat het goedkoopste model eindelijk een grotere batterij krijgt.

Het is wel moeilijk te zeggen wat een verhoging van de batterijcapaciteit betekent voor de batterijduur, omdat er naast de grootte nog andere factoren meespelen.

Hoe zit het met de Galaxy S26 Plus?

Dit gerucht werd herhaald door een andere bekende leaker, Tarun Vats, die de naam Samsung Galaxy S26 Pro vermeldde. Er werd eerder al gespeculeerd dat de standaard Galaxy S26 volgend jaar een Pro-model zou worden. Aangezien andere lekken suggereren dat de Galaxy S25 Plus het laatste Plus-model zou zijn, zouden we in 2026 de volgende line-up kunnen zien: Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge en Galaxy S26 Ultra.

Het is opnieuw waarschijnlijk dat het Ultra-model de meeste upgrades krijgt. Er wordt bijvoorbeeld gesproken over verbeteringen aan de camera en oplaadsnelheid. We zullen ongetwijfeld tussen nu en januari 2026 meer horen over de drie telefoons.