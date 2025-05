De Samsung Galaxy S25 gebruikt precies dezelfde sensor voor zijn hoofdcamera als de Samsung Galaxy S24 (en Galaxy S23). Hoewel deze camera redelijk goede prestaties levert, is het inmiddels toch wel tijd voor een upgrade. Gelukkig lijkt die er nu ook aan te komen voor de Samsung Galaxy S26.

Volgens GalaxyClub zal de Samsung Galaxy S26 een nieuwe 50MP-sensor krijgen. Er verandert dus misschien niets op het gebied van de hoeveelheid megapixels, maar de website claimt dat het zou gaan om een nieuw model uit Samsungs ISOCELL GN-serie (als ze het goed begrijpen). Het zou dan dus ook gaan om een sensor die nog niet aangekondigd is. Die sensor zou de bestaande 50MP ISOCELL GN3-sensor in de Samsung Galaxy S25 vervangen.

Hoewel er hier niets wordt gezegd over de Samsung Galaxy S26 Plus, verwachten we dat dit model ook dezelfde nieuwe sensor zou krijgen. De Samsung Galaxy S25 Plus heeft immers ook dezelfde sensor als de standaard S25. Er bestaat natuurlijk ook een kans dat er volgend jaar helemaal geen Galaxy S26 Plus uitkomt. Sommige bronnen claimen namelijk dat Samsung overweegt om het Plus-model achterwege te laten en verder te gaan met een Samsung Galaxy S26 Edge.

Samsung of Sony?

Nu we het toch over de S26 Edge hebben: leaker @Jukanlosreve heeft geclaimd dat dat toestel en de standaard Samsung Galaxy S26 allebei een 50MP-sensor van Sony zullen gebruiken. Dat komt dus niet helemaal overeen met de claim hierboven, want beide bronnen wijzen op een nieuwe 50MP-sensor voor de Galaxy S26, maar ze zijn het oneens over de maker.

BIG: * NEXT YEAR'S S26 VANILLA AND EDGE MODELS WILL FEATURE A 50MP 1.0UM SENSOR FROM SONY.May 22, 2025

Toch lijkt het er dus in ieder geval op dat het toestel een nieuwe sensor krijgt. Het zou wel vreemd zijn als de Samsung Galaxy S26 Edge ineens ook een 50MP-sensor krijgt, aangezien de Samsung Galaxy S25 Edge een 200MP-sensor gebruikt. Minder megapixels betekent niet per se een slechtere kwaliteit, maar dat is niet bij iedereen bekend en dit zou dus wel een vreemde keuze zijn vanuit een marketingperspectief.

We raden je aan om dit voor nu allemaal nog maar met een korreltje zout te nemen. De Samsung Galaxy S26-serie verschijnt ook naar verwachting pas in begin 2026, dus er kan ook nog van alles veranderen in de tussentijd.

We horen inmiddels wel steeds meer over deze toestellen. Eerdere leaks wezen al op grotere batterijen voor de hele S26-serie, terwijl het basismodel ook een Exynos 2600-chip zou kunnen krijgen in sommige regio's en de Samsung Galaxy S26 Ultra een nieuwe lens kan krijgen, plus een variabel diafragma.