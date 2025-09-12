Samsung Galaxy S26 Pro wordt misschien niet zo 'Pro' als gehoopt

Bij elke nieuwe generatie van de Samsung Galaxy S-serie verwachten we natuurlijk weer verbeterde specs. Nou zal de Samsung Galaxy S26 Pro ongetwijfeld ook wel weer wat specs verbeteren, maar een nieuwe leak suggereert dat de upgrades vrij minimaal zullen zijn.

Volgens de bekende tipgever @UniverseIce zal de Samsung Galaxy S26 Pro beschikken over een 1080p-scherm, net als de Samsung Galaxy S25. Ook zou Samsung opnieuw een telefotocamera met een van de kleinste 10MP-sensors binnen de industrie gebruiken.

Qua upgrades claimt @UniverseIce dat het toestel zal beschikken over een nieuwe 50MP-ultrawide-camera (een upgrade ten opzichte van de 12MP-camera op de Galaxy S25), maar de leaker omschrijft deze upgrade als "zinloos". Los van de extra megapixels zou deze camera mogelijk dus niet echt een flinke verbetering zijn.

As far as I know, the biggest upgrade of the Galaxy S26 Pro is simply adding the word “Pro” to its name. The ultra-wide camera has been replaced with a useless 50MP sensor, the main camera uses a new model but the size remains unchanged, and the telephoto is still the industry’s… pic.twitter.com/qPIn2SBWkQSeptember 11, 2025

@UniverseIce claimt verder ook nog dat de hoofdcamera zal veranderen, maar niet de qua grootte (waarschijnlijk bedoelt de leaker dan de sensor).

Zelfs als deze leak accuraat is, zouden er natuurlijk op andere vlakken nog wel meer upgrades kunnen worden geïntroduceerd. Deze relatief betrouwbare tipgever voegde ook dit nog toe: "Los daarvan, is er echt niets nieuws". Nou verwachten we natuurlijk wel nog een nieuwe processor, maar los daarvan klinkt het dus alsof het nieuwe basismodel niet heel erg interessant wordt.

Klinkt niet als een Pro

Als al deze informatie klopt, is het wel enigszins ironisch en twijfelachtig dat Samsung juist volgend jaar heeft gekozen als het jaar waarin het bedrijf zijn basismodel de Pro-benaming geeft. Volgens geruchten krijgen we namelijk geen Samsung Galaxy S26, maar een Samsung Galaxy S26 Pro (naast een S26 Edge en S26 Ultra). De nieuwe benaming klinkt vooral twijfelachtig, omdat de telefoon het misschien al moeilijk genoeg zal hebben om te concurreren met de standaard iPhone 17, laat staan de iPhone 17 Pro, als er bijna geen betekenisvolle upgrades onderweg zijn.

Zo heeft de iPhone 17 een scherm met 1.206 x 2.622 pixels en dus een hogere resolutie dan het scherm van de Galaxy S25 met 1.080 x 2.340 pixels. Als we deze leak moeten geloven, lijkt het er niet op dat de Samsung Galaxy S26 Pro ineens een veel hogere resolutie zal hebben.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

De iPhone 17 heeft verder ook een 48MP-hoofdcamera en een 48MP-ultrawide. Het nieuwe basismodel voor de iPhone 17-serie mist wel de telefotocamera die je bij Samsungs basismodellen krijgt (zoals bij de Galaxy S25), maar het lijkt er niet op dat de telefotocamera van de aankomende Galaxy S26 Pro heel indrukwekkend zal zijn.

Verder zal de iPhone 17 dankzij zijn A19-chip waarschijnlijk ook veel krachtiger zijn dan de Samsung Galaxy S26 Pro. Dankzij upgrades voor zijn refresh rate, twee van zijn camera's en zijn batterijduur lijkt de nieuwe iPhone juist wel echt een flinke verbetering te zijn ten opzichte van zijn voorganger. Het is dus jammer om te horen dat dit bij de Samsung Galaxy S26 Pro mogelijk niet het geval is.

Er is natuurlijk nog steeds hoop voor de S26 Pro, want deze informatie is niet officieel bevestigd en @UniverseIce is ook wel vaker vrij negatief over Samsung-apparaten. Als het toestel echt 'Pro' in zijn naam zal hebben, dan verwachten gebruikers ook meer van het toestel en kan het wel een flinke teleurstelling zijn als de S26 Pro niet aan die verwachtingen kan voldoen.