Renders Samsung Galaxy S26 Pro tonen opvallende kleuroptie

De Samsung Galaxy S26 Pro, wat naar verluidt de nieuwe naam wordt voor het basismodel van de Galaxy S26-serie, is zojuist opgedoken in een nieuw lek. We hebben namelijk officiële renders van de telefoon gespot.

De renders zijn gedeeld door leaker @OnLeaks en Android Headlines. Ze tonen de telefoon in een donkerblauwe tint, maar naast die kleur is er niet veel verschil ten opzichte van de Samsung Galaxy S25.

Het belangrijkste verschil in ontwerp is dat de camera's van de Samsung Galaxy S26 Pro in een camerabalk zitten. Dit sluit aan bij het ontwerp dat we ook zagen bij de Samsung Galaxy A36.

Gelekte render van de Samsung Galaxy S26 Pro (Image credit: @OnLeaks / Android Headlines)

De Samsung Galaxy S26 Pro wordt getoond met een vlakke achterkant, waarschijnlijk gemaakt van glas, en drie camera's. Het scherm is ook vlak, met een selfiecamera in het midden. De randen lijken vrij smal, het frame is blijkbaar van aluminium en de knoppen bevinden zich allemaal aan de rechterkant.

Dat lijkt dan allemaal erg op de Samsung Galaxy S25, maar het schermformaat en de afmetingen verschillen wel enigszins. De Galaxy S26 Pro heeft blijkbaar een scherm van 6,3 inch (tegenover 6,2 inch bij de Galaxy S25) en meet 149,3 x 71,4 x 6,96 mm. Ter vergelijking: de Galaxy S25 heeft afmetingen van 146,9 x 70,5 x 7,2 mm, dus dat zou de Galaxy S26 Pro iets langer, breder en dunner maken.

Geen hogere oplaadsnelheid

Vervolgens beweert de bekende leaker @UniverseIce dat zowel de Galaxy S26 Pro als de Samsung Galaxy S26 Edge beperkt zullen blijven tot 25W-snelladen, net als de huidige modellen. Dat is erg jammer, aangezien zelfs de veel goedkopere Galaxy A36 en zopas gelanceerde Galaxy S25 FE beide 45W-snelladen ondersteunen.

Natuurlijk weten we pas zeker of deze beweringen kloppen als de Samsung Galaxy S26-serie wordt gelanceerd, wat waarschijnlijk pas in januari van volgend jaar zal gebeuren.