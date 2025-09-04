Samsung lanceert Galaxy S25 FE met grotere batterij en nieuwe selfiecamera

Wie graag het beste van Samsung wil zonder de hoofdprijs te betalen, kan terecht bij de FE-producten. Deze Fan Editions zijn telkens iets goedkopere versies van de premium toestellen die de belangrijkste functies behouden.

In het najaar zien we gewoonlijk de FE-versie van de Galaxy S-telefoons van dat jaar en dat is nu niet anders. Samsung heeft vandaag namelijk de Galaxy S25 FE gelanceerd met enkele welkome verbeteringen.

Grote en minder grote verbeteringen

Op het eerste gezicht is er weinig veranderd tegenover de Samsung Galaxy S24 FE en het ontwerp van de Samsung Galaxy S25 FE is ook bijna precies hetzelfde. De telefoon is ietsje dunner geworden en de schermranden zijn kleiner. Het 6,7-inch AMOLED-scherm met 120Hz refresh rate is dan weer wel hetzelfde.

Aan de camera's achteraan is verder niets veranderd. Opnieuw krijg je een 50MP-hoofdcamera, 12MP-groothoekcamera en 8MP-telefotocamera met 3x optische zoom. De selfiecamera heeft wel een upgrade gehad en heeft nu een 12MP-sensor. De ProVisual Engine van Samsung zorgt daarnaast voor betere foto's over de hele lijn.

De Galaxy AI-functies van de andere Galaxy S25-smartphones zijn hier bovendien aanwezig. Denk aan de Generative Edit die voorwerpen kan verplaatsen, verwijderen of toevoegen aan een foto. Ook Audio Eraser, waarmee je ongewenste geluiden uit een video kan verwijderen, is aanwezig.

(Image credit: Samsung)

De batterij heeft daarnaast een grote upgrade gekregen. De capaciteit is verhoogd tot 4.900mAh en het snelladen is bijna verdubbeld van 25W naar 45W. De Galaxy S25 FE heeft daardoor precies dezelfde batterijspecificaties als de duurdere Samsung Galaxy S25 Plus.

De sprong in pure prestaties is iets kleiner. De Galaxy S24 FE gebruikte een Exynos 2400e en de Galaxy S25 FE gebruikt nu de standaard Exynos 2400, die ietsje sneller is, opnieuw in combinatie met 8GB RAM. Qua prestaties zit de Galaxy S25 FE daardoor ongeveer op het niveau van de Galaxy S24 Plus. Daarnaast is de vapor chamber groter en dat zou ervoor moeten zorgen dat de telefoon minder snel oververhit.

Je krijgt wel toegang tot het volledige aanbod Galaxy AI-features. De Galaxy S25 FE heeft zelfs een streepje voor op de andere toestellen in de serie, want hij draait uit de doos al Android 16 met One UI 8, net als de Galaxy Z Flip 7, en geniet eveneens van zeven jaar software-updates.

Aan de adviesprijzen is ten slotte niets veranderd. De Samsung Galaxy S25 FE begint bij 749 euro (8GB + 128GB) en de versie met 256GB opslag kost 809 euro. Voor het eerst is de FE-versie met 512GB opslag verkrijgbaar en daarvoor betaal je 929 euro.