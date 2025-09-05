Samsung har lansert Galaxy S25 FE med større batteri og nytt selfiekamera

De som vil ha det beste Samsung har å tilby uten å tømme bankkontoen, trenger ikke lete lenger enn til FE-produktene. Disse Fan Editions er litt rimeligere versjoner av premiumenhetene som beholder de viktigste funksjonene.

Vanligvis blir FE-versjonene av det samme årets Galaxy S-telefoner utgitt om høsten, og i år er intet unntak. Samsung lanserte nettopp Galaxy S25 FE med noen kjærkomne forbedringer.

Store og små forbedringer

Ved første øyekast har lite endret seg sammenlignet med Samsung Galaxy S24 FE, og designet til Samsung Galaxy S25 FE er nesten identisk. Telefonen er litt tynnere, og rammene er mindre. Den 6,7-tommers AMOLED-skjermen med en oppdateringsfrekvens på 120 Hz er imidlertid den samme.

De bakre kameraene forblir uendret. Du får igjen et 50 MP hovedkamera, et 12 MP vidvinkelkamera og et 8 MP telefotokamera med 3x optisk zoom. Selfiekameraet er oppgradert og har nå en 12 MP sensor. Samsungs ProVisual Engine sørger også for bedre bilder over hele linja.

Galaxy AI-funksjonene fra de andre Galaxy S25-smarttelefonene er også til stede her. Tenk på Generative Edit, som kan flytte, fjerne eller legge til objekter i et bilde. Audio Eraser, som lar deg fjerne uønskede lyder fra en video, er også til stede.

Batteriet har også fått en betydelig oppgradering. Kapasiteten er økt til 4900 mAh, og hurtigladingen er nesten doblet fra 25 W til 45 W. Galaxy S25 FE har derfor nøyaktig de samme batterispesifikasjonene som den dyrere Samsung Galaxy S25 Plus.

Ytelsesøkningen er litt mindre. Galaxy S24 FE brukte en Exynos 2400e-brikke, mens Galaxy S25 FE nå bruker standard Exynos 2400, som er litt raskere, igjen parret med 8 GB RAM. Når det gjelder ytelse, er Galaxy S25 FE derfor omtrent på nivå med Galaxy S24 Plus. Videre er dampkammeret større, noe som burde bidra til at telefonen ikke overopphetes like raskt.

Du får tilgang til hele spekteret av Galaxy AI-funksjoner. Galaxy S25 FE har til og med en fordel over de andre enhetene i serien, ettersom den kjører Android 16 med One UI 8 rett ut av esken, akkurat som Galaxy Z Flip 7, og også drar nytte av syv år med programvareoppdateringer.

De veiledende utsalgsprisene har ikke endret seg. Samsung Galaxy S25 FE starter på 8 990 (8 GB + 128 GB), og versjonen med 256 GB lagringsplass koster 9 990 For første gang er finnes FE-versjonen med 512 GB lagringsplass, men den er ikke tilgjengelig i Norge ved lanseringen.

