Hands-on met de iPhone 17 Pro: een heruitvinding van de bekende Pro-ervaring

We begrepen pas echt hoe radicaal het herontwerp en de vernieuwing van de iPhone 17 Pro (Max) waren toen we hem vasthielden. Esthetisch gezien zijn dit zachtere en sterkere smartphones. De telefoon heeft een gefreesd, aluminium unibody-ontwerp dat een geheel nieuwe look en feel creëert. Het camerablok linksboven is nu ook een hele camerabalk die de bovenste helft van de achterkant in beslag neemt.

Zelfs de plaatsing van die nieuwe chip anders. Apple heeft alle componenten herschikt om het moederbord en die kleine maar krachtige A19 Pro bijna precies in het midden van de telefoon te plaatsen, en heeft deze vervolgens gecombineerd met grafiet en een dampkamer om warmte af te voeren.

Zodra we de iPhone 17 Pro in onze handen hadden, waren we onder de indruk van het uniforme gevoel. Hij is wel iets zwaarder dan de iPhone 16 Pro, maar dat merk je wellicht niet. De gefreesde behuizing heeft een van de gladste frames en de achterkant bestaat nu uit twee soorten materiaal. Het bovenste deel (de camerabalk) is gemaakt van aluminium en het onderste deel is gemaakt van het originele Ceramic Shield. Op het display zit nu Ceramic Shield 2, dat nog krasbestendiger moet zijn. Hoe stevig de iPhone 17 Pro nu echt is, hebben we natuurlijk niet kunnen testen.

Aan de knoppen is dan weer niets veranderd en dat vinden we prima. De Cameraregelaar en Actieknop zijn beide weer van de partij en het is wat ons betreft niet nodig om nog een derde extra knop toe te voegen.

Bekend scherm

Voor zover we kunnen zien, heeft Apple niet veel veranderd aan de schermtechnologie. Het is nog steeds een 6,3-inch Super Retina XDR OLED-scherm dat wordt beschermd door het sterkere Ceramic Shield 2, nu met een piekhelderheid van 3000 nits. Dat zou de telefoon nog geschikter moeten maken voor gebruik buitenshuis.

Dit is nog steeds een ProMotion-scherm met always-on modus en net als bij de iPhone 16 Pro ziet alles er geweldig uit. Foto's zijn rijk, scherp en kleurrijk. Zwart is diep en inktzwart, en wit is helder. Dankzij de refresh rate van 120 Hz verliepen onze korte gamesessies ook soepel. Wat dit scherm misschien wel het meest onderscheidt, is het nieuwe Liquid Glass-ontwerp van iOS 26. Hoewel niet iedereen fan is van dit glazen/transparante herontwerp van de software, vinden wij het best fijn in gebruik.

Nieuwe telefotocamera met meer zoom

De iPhone 17 Pro heeft ook een mooie camera-upgrade gekregen. De 12MP-telefotocamera met 5x optische zoom is flink verbeterd. Er is nu een 48MP-telefotocamera aanwezig met 4x optische zoom en 8x digitale zoom van "optische kwaliteit". Aan de 48MP-hoofdcamera en 48MP-groothoekcamera is dan weer niets veranderd.

Apple heeft interessant werk verricht op het gebied van optische zoom. Wanneer je de Camera-app op de iPhone 17 Pro gebruikt, heb je vijf opties: 0,5x (ultra-wide), 1x, 2x zoom, 4x zoom en 8x zoom. Zowel de 2x zoom als 8x zoom zijn eigenlijk digitale zoom, respectievelijk op de hoofdcamera en telefotocamera. Door middel van allerlei softwaretrucjes zegt Apple wel dat deze digitale zoom van "optische kwaliteit" moet zijn.

In de praktijk lijken deze opties uitstekend te presteren. Het was echter moeilijk om de kwaliteit te beoordelen, omdat we in de demoruimte foto's moesten nemen en daar waren niet veel fotogenieke onderwerpen.

Dan is er nog de nieuwe Center Stage Selfiecamera aan de voorkant, die op elke nieuwe iPhone zit. Het is de eerste selfiecamera die kan overschakelen van portret- naar landschapsmodus zonder dat je de telefoon hoeft te draaien.

We hebben dit getest met de iPhone 17 Pro (en de rest van de serie) en waren steeds weer onder de indruk van deze magie. De 18MP-sensor is nu een vierkant en dat zorgt ervoor dat je zowel in portret- als landschapsmodus selfies kan nemen zonder de telefoon te draaien. De beeldkwaliteit is in beide gevallen uitstekend en dit maakt het veel makkelijker om meer mensen in beeld te krijgen.

Prestaties en batterij

Om een idee te krijgen van de prestaties hebben we enkele games op consoleniveau gespeeld, die de vloeiendheid van het scherm en het vermogen goed tot hun recht lieten komen. Het is bijna ongelooflijk wat je tegenwoordig allemaal op een smartphone kunt doen. We waren ook verrast dat we de game boven het lawaai uit konden horen dankzij de stereospeakers.

We durven nog niet te zeggen dat dit de snelste smartphone ooit is, maar kunnen wel al zeggen dat de iPhone 17 Pro geen problemen zal hebben op het gebied van prestaties. Het is trouwens niet duidelijk hoeveel RAM er aanwezig is. Vorig jaar was er 8GB RAM aanwezig en we verwachten daarom opnieuw minstens die hoeveelheid.

Apple heeft veel werk verzet om deze smartphone efficiënter te maken en te voorkomen dat hij oververhit raakt. Taken zoals gamen en video-opnames belasten de telefoon aanzienlijk en kunnen veel warmte produceren. Om dit te verminderen, heeft Apple het moederbord in het midden van de telefoon geplaatst, dit bedekt met grafiet en daar bovenop een dampkamer gebouwd.

Dit alles helpt om de warmte over de hele iPhone 17 Pro te verspreiden. Wanneer de telefoon niet oververhit raakt, zijn de batterijduur en prestaties op lange termijn beter. Dat is tenminste hoe het werkt in theorie. Of dit in de praktijk ook zo soepel gaat, kunnen we later pas beoordelen. Al die efficiëntieverbeteringen zijn de reden waarom Apple nu zegt dat de iPhone 17 Pro een batterijduur van 33 uur heeft bij het afspelen van video's.

Tot slot is er nog de prijs en daar moeten we even bij stilstaan. De iPhone 17 Pro is zowel duurder als goedkoper geworden. Apple heeft namelijk de basisopslag verdubbeld en er is nu geen versie meer met 128GB opslag. In de plaats daarvan kost de iPhone 17 Pro nu minstens 1.329 euro en daarvoor krijg je 256GB opslag. De iPhone 16 Pro met 128GB opslag kostte nog 1.229 euro en de versie met 256GB opslag had een adviesprijs van 1.359 euro. Je betaalt nu dus 100 euro meer voor de basisversie van de iPhone 17 Pro, maar die is wel 30 euro goedkoper dan de overeenkomstige versie van de iPhone 16 Pro.

Over het algemeen zijn we al erg enthousiast over deze nieuwe iPhone 17 Pro. We vinden het nieuwe ontwerp mooi en zijn blij met de nieuwe kleuren van het geanodiseerde aluminium. We denken dat de camera's, die worden ondersteund door een nog betere Photonic Engine, ook een grote impact kunnen maken.

Vergelijking van de specs

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Gewicht: 177g 165g 206g 233g Display: 6,3 inch OLED 6,5 inch OLED 6,3 inch OLED 6,9 inch OLED Resolutie: 2.622 x 1.206 2.736 x 1.260 2.622 x 1.206 2.868 x 1.320 Refresh rate: 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Helderheid 3.000 nits 3.000 nits 3.000 nits 3.000 nits Chipset: A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Camera's achteraan: 48MP primair (26mm, ƒ/1,6), 48MP ultra-wide (13 mm, ƒ/2,2) 48MP primair (26mm, ƒ/1,6) 48MP primair (24mm, ƒ/1,78), 48MP ultra-wide (13 mm, ƒ/2,2), 48MP telefoto (4x optische zoom) 48MP primair (24mm, ƒ/1,78), 48MP ultra-wide (13 mm, ƒ/2,2), 48MP telefoto (4x optische zoom) Selfiecamera 18MP (ƒ/1,9) 18MP (ƒ/1,9) 18MP (ƒ/1,9) 18MP (ƒ/1,9) Opslag 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Kleuren: Zwart, Wit, Nevelblauw, Saliegroen, Lavendel Spacezwart, Wolkenwit, Hemelsblauw, Lichtgoud Zilver, Kosmisch Oranje, Diepblauw Zilver, Kosmisch Oranje, Diepblauw

Prijs en beschikbaarheid

Begint bij 1.329 euro

Pre-order vanaf 12 september, in de winkel vanaf 19 september

De iPhone 17 Pro werd aangekondigd tijdens evenement op 9 september. De voorverkoop van de iPhone 17 Pro begint op 12 september en de nieuwe telefoon ligt vanaf 19 september in de winkels en wordt vanaf dan ook verzonden.

De iPhone 17 Pro is verkrijgbaar vanaf 1.329 euro voor het model met 256 GB opslagruimte, met een prijsstijging naar 1.579 euro voor 512 GB opslagruimte en 1.829 euro voor 1 TB opslagruimte.