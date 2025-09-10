Hands-on met de iPhone 17: instapmodel voelt meer dan ooit als een Pro-telefoon

Nee, de iPhone 17 heeft geen grote redesign aan de achterkant gekregen en is ook niet dunner geworden. Hij lijkt sterk op de iPhone 16, met slechts een paar nieuwe kleuren. Maar laat je niet misleiden door die gelijkenissen.

De instapmodellen van de iPhone zijn de afgelopen jaren langzaam maar zeker meer waar voor hun geld gaan bieden en steeds dichter in de buurt gekomen van de Pro-modellen. Misschien komt het doordat Apple de Pro-serie flink heeft opgevoerd, of doordat de volledig nieuwe iPhone Air eigenlijk een dunne Pro is. De iPhone 17 brengt drie belangrijke upgrades die je misschien doen twijfelen of je nog wel een Pro nodig hebt.



Hoewel de iPhone 17 dezelfde afmetingen behoudt als de iPhone 16, is het scherm groter geworden. Het springt van 6,1 inch naar 6,3 inch dankzij dunnere schermranden. Het gaat om een always-on Super Retina XDR OLED-scherm. Dat betekent dat je (zelfs wanneer het toestel vergrendeld is) in één oogopslag de tijd, widgets en alles wat er op dat moment afgespeeld wordt kunt zien.

Zelfs tijdens een korte kennismaking na het event viel de always-on functionaliteit meteen op. Het is een flinke verbetering en bovendien een betere match met de adviesprijs. Het scherm oogt merkbaar ruimer, ook al gaat het officieel slechts om een toename van 0,2 inch.

Het display maakt direct indruk met levendige kleuren en diepe, contrastrijke zwarttinten, waardoor tekst haarscherp wordt weergegeven. Zelfs in een fel verlichte demoruimte kwam dit goed tot zijn recht. Hoe het scherm zich buiten staande houdt, moet nog blijken.

Naast de always-on upgrade introduceert Apple nu ook eindelijk ProMotion en dat is een grote stap vooruit. Dankzij de variabele refresh rate tot 120Hz oogt alles een stuk vloeiender, van scrollen en streamen tot het spelen van veeleisende games. Dit merk je meteen bij gebruik.

Met deze toevoeging trekt Apple de standaard iPhone gelijk met Android-toestellen in dezelfde prijsklasse, die deze functie al jarenlang hadden. Het belooft een belangrijke verbetering te worden die we uitgebreid willen testen zodra we de iPhone 17 langer in handen hebben.

De laatste grote wijziging aan de voorkant is de nieuwe Center Stage-camera. De selfiecamera krijgt een flinke upgrade in de volledige iPhone 17-lijn, dus ook bij de Air en de Pro-modellen. Het gaat om een 18MP-camera met een grotere, vierkante sensor. Het voordeel hiervan is dat er meer in één opname past. Met slechts één lens kan de camera bovendien verschillende soorten selfies vastleggen, waardoor het minder puzzelen is om iedereen in beeld te krijgen en momenten gemakkelijker kunnen worden vastgelegd.

Apple heeft de functie slim geïntegreerd in de standaard camera-app waar eenvoudig gewisseld kan worden tussen verschillende selfie-formaten en -oriëntaties. Handig is ook dat het beeld automatisch van verticaal naar horizontaal kan schakelen, zonder dat de telefoon zelf gedraaid hoeft te worden.

Aan de achterzijde blijft Apple vasthouden aan twee hoofdcamera’s: een 48MP Fusion-hoofdcamera en een nieuwe 48MP-ultrawide. Vooral die laatste betekent een forse sprong in kwaliteit, hiervoor was er een 12MP-groothoekcamera aanwezig. Net als bij de hoofdcamera wordt pixel binning toegepast, wat de scherpte en helderheid verder ten goede komt.

Met iOS 26 krijgt de Camera-app bovendien een vernieuwde interface en een nieuwe Dual Capture-modus. Daarmee kan tegelijkertijd worden gefilmd met de selfie- en hoofdcamera, in één bestand. Vooral voor gezinsmomenten, concerten of sportevenementen lijkt dit een leuke toevoeging.

(Image credit: Future/Lance Ulanoff)

De iPhone 17 voelt opvallend snel en responsief aan en prestaties zullen geen struikelblok zijn, niet bij de dagelijkse taken en ook niet bij zwaardere toepassingen. Hoewel dit toestel niet over een Pro-chip beschikt, krijgt hij wel Apple’s nieuwe A19-chip mee met een 6-core CPU, een 5-core GPU en een speciale Neural Engine. Daarmee lijkt de iPhone 17 krachtig genoeg om straks ook de vernieuwde Siri en de huidige Apple Intelligence-functies soepel te draaien.

Een andere verbetering is dat de standaardopslag is verdubbeld: het instapmodel begint nu bij 256GB in plaats van 128GB zonder dat de prijs is verhoogd. Apple paste dit eerder ook toe bij de iPad en iPad Air (M3) en het is een positieve trend die we graag vaker zien.

Qua kleuren valt er opnieuw wat te kiezen. Het betreft de kleuren Lavendel, Saliegroen, Nevelblauw, Wit en Zwart. De eerste twee kleuren springen in het oog, al missen ze misschien de speelsheid van de iPhone 16. De rest is relatief basic.

Al met al is het moeilijk om de iPhone 17 te negeren. Wie geen telefotocamera of superdun ontwerp nodig heeft, krijgt hier een toestel met een uitstekend en levendig scherm dat nu ProMotion én always-on ondersteunt, een verbeterde ultrawide, meer opslag, een nieuwe chip en een vertrouwd ontwerp dat tegelijkertijd steviger is geworden. Het is geen radicale vernieuwing, maar er valt meer dan genoeg te waarderen aan deze nieuwe generatie.

Specs vergelijking

Hieronder vind je een vergelijking, stap voor stap, van de belangrijkste specificaties van de iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max.

Swipe to scroll horizontally Header Cell - Column 0 iPhone 17 iPhone 17 Air iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max Gewicht: 177g 165g 206g 233g Display: 6,3 inch OLED 6,5 inch OLED 6,3 inch OLED 6,9 inch OLED Resolutie: 2.622 x 1.206 2.736 x 1.260 2.622 x 1.206 2.868 x 1.320 Refresh rate: 120Hz 120Hz 120Hz 120Hz Helderheid 3.000 nits 3.000 nits 3.000 nits 3.000 nits Chipset: A19 A19 Pro A19 Pro A19 Pro Camera's achteraan: 48MP primair (26mm, ƒ/1,6), 48MP ultra-wide (13 mm, ƒ/2,2) 48MP primair (26mm, ƒ/1,6) 48MP primair (24mm, ƒ/1,78), 48MP ultra-wide (13 mm, ƒ/2,2), 48MP telefoto (4x optische zoom) 48MP primair (24mm, ƒ/1,78), 48MP ultra-wide (13 mm, ƒ/2,2), 48MP telefoto (4x optische zoom) Selfiecamera 18MP (ƒ/1,9) 18MP (ƒ/1,9) 18MP (ƒ/1,9) 18MP (ƒ/1,9) Opslag 256GB, 512GB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB 256GB, 512GB, 1TB, 2TB Kleuren: Zwart, Wit, Nevelblauw, Saliegroen, Lavendel Spacezwart, Wolkenwit, Hemelsblauw, Lichtgoud Zilver, Kosmisch Oranje, Diepblauw Zilver, Kosmisch Oranje, Diepblauw

Prijs en beschikbaarheid

Begint bij 969 euro

Pre-orders op 12 september, in de winkel vanaf 19 september

De iPhone 17 werd aangekondigd tijdens Apple’s Awe Dropping-evenement op 9 september. Pre-orders voor de iPhone 17 starten op 12 september, en het toestel wordt geleverd vanaf 19 september.

De iPhone 17 begint bij 969 euro voor het model met 256GB opslag. Voor de variant met 512GB opslag loopt de prijs op tot 1.219 euro.