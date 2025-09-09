Alles wat je moet weten over de flinterdunne iPhone Air

Apple heeft vandaag de iPhone 17-serie onthuld met één belangrijke nieuwkomer, de iPhone Air. Dit model is niet alleen de dunste iPhone die je nu kan kopen, maar een van de dunste telefoons in het algemeen. Hoe verhoudt deze nieuwe iPhone zich tot de andere drie? Doet hij nog iets anders dan dun en licht zijn? Wij zetten de belangrijkste punten op een rijtje.

Compromissen

Laten we beginnen met de compromissen. Omdat de iPhone Air zo dun is, is er minder plaats voor bepaalde onderdelen. Dat zie je meteen achteraan, want net zoals de iPhone 16e heeft de iPhone Air maar één camera achteraan. De goedkopere (maar dikkere) iPhone 17 heeft er daarentegen twee en de twee Pro-versies hebben er opnieuw drie.

Een tweede compromis is de batterij. Apple zelf zegt nooit hoe groot hun batterijen zijn en spreekt hier van all day battery. Dat heeft geen duidelijke betekenis want de Apple Watch SE 3 heeft ook all day battery en dat komt neer op 18 uur (geen volledige dag dus). Wat we voorlopig weten, is dat de iPhone Air de kleinste batterij en daardoor ook kortste batterijduur heeft van de nieuwe iPhones.

Vervanger van de iPhone 17 Plus

(Image credit: Apple)

De iPhone Air vervangt het Plus-model. Dat wil zeggen dat er geen iPhone 17 Plus is en we verwachten ook niet dat er ooit nog een Plus-model komt. Het display van de iPhone Air is iets kleiner dan dat van de Plus-versies en meet 6,7 inch. Ook hier krijg je de verhoogde refresh rate van 120 Hz tegenover de 60 Hz van de iPhone 16 Plus.

Hoewel de lengte en breedte van de iPhone 17 Air ongeveer overeenkomen met die van de oude Plus-modellen zijn de dikte en het gewicht veel lager. Waar de iPhone 16 Plus nog 7,8 mm dik was en 199 gram woog, is dat teruggebracht naar amper 5,6 mm en 144 gram voor de iPhone 17 Air.

De prestaties nemen een onverwachte wending. De iPhone 17 heeft als enige de gewone A19-chipset. De iPhone 17 Air heeft namelijk de A19 Pro-chip die ook in de twee Pro-versies zit. Het is wel niet helemaal duidelijk hoeveel RAM de iPhone 17 Air gebruikt, want ook dit deelt Apple niet zelf. Dit wordt pas duidelijk wanneer testers specificaties van de telefoon uitlezen met aangepaste software.

Je portemonnee wordt ook heel dun

Wat niet zo "dun en licht" is, is het prijskaartje van de iPhone Air. Qua prijs zit hij, net zoals de Plus-versies, tussen de iPhone 17 en iPhone 17 Pro in. Hij begint namelijk bij 1.229 euro en daarvoor krijg je 256GB opslag. Dat is 260 euro duurder dan de iPhone 17 die opnieuw begint bij 969 euro en daarvoor krijg je ook 256GB opslag.

Kort samengevat: de iPhone Air is een dunnere, duurdere versie van de oude Plus-modellen waarvan de ultra-wide camera is weggehaald. Het is nog niet duidelijk wat de batterijduur is, maar we verwachten dat hij de slechtste batterijduur heeft van de vier nieuwe iPhones. Ons voorlopige oordeel is daarom dat de standaard iPhone 17 meer waar voor zijn geld biedt.