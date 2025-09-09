Apple lanceert iPhone 17 en neemt afscheid van de Plus-versie

Dit is een live artikel dat voortdurend wordt bijgewerkt. Vernieuw de pagina om te controleren op updates.

Naar goede gewoonte heeft Apple vandaag de iPhone 17-serie onthuld. Die bestaat opnieuw uit vier iPhones, maar één van die vier telefoons is niet wat de meesten verwacht hadden. Het Plus-model is namelijk met pensioen gestuurd en is vervangen door het Air-model. Hier lees je alles wat je moet weten over de iPhone 17, iPhone Air (zonder cijfer), iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max.

Alles over de iPhone 17

Op het eerste gezicht is er weinig veranderd aan de iPhone 17. Het ontwerp is hetzelfde en zowel de Actieknop als Cameraregelaar zijn weer van de partij.

De iPhone 17 is daarnaast uitgerust met de A19-chip en die is natuurlijk weer wat sneller dan de A18-chip van de iPhone 16. Veruit de grootste upgrade van dit jaar is het display. Het display is nu ietsje groter en meet 6,3 inch. Door de dunnere schermranden is het geheel weliswaar niet veel groter dan de iPhone 16 met een 6,1-inch scherm. Verder is er nu eindelijk een refresh rate van 120 Hz, terwijl dat hiervoor exclusief voor de Pro-modellen was. Dit zorgt ervoor dat alles er soepeler uitziet en dat scrollen vlotter aanvoelt. Ook voor games is dit een nuttige toevoeging.

Het scherm wordt daarnaast beschermd door Ceramic Shield 2. Er is ook een zevendelige antireflectielaag aanwezig. In combinatie met de verhoogde helderheid van 3.000 nits moet dit zorgen voor een uitstekende zichtbaarheid in alle omstandigheden.

Er zijn meerdere verbeteringen aan de camera. De 48MP-hoofdcamera is hetzelfde en krijgt nu gezelschap van een 48MP-groothoekcamera. Die neemt niet alleen betere foto's, maar heeft ook een macromodus.

De selfiecamera is verbeterd met een grotere sensor en kijkhoek. De sensor is bijna twee keer groter en is nu vierkant in plaats van rechthoekig. Dit alles moet ervoor zorgen dat je in gelijk welke positie een betere kwaliteit hebt. Het andere voordeel is dat je een selfie in landschapsmodus kan nemen, terwijl je de iPhone gewoon verticaal houdt. Op basis van hoeveel mensen er in beeld staan, past de camera-app de kijkhoek aan zodat iedereen op de foto staat. Deze nieuwe selfiecamera wordt trouwens gebruikt in elke nieuwe iPhone die vandaag is aangekondigd.

De batterijduur is bovendien ietsje beter door de zuinigere chip en het nieuwe scherm. Het snelladen is op zijn beurt verbeterd en na 20 minuten opladen zit de batterij al voor de helft vol.

De basisopslag is ten slotte verdubbeld van 128GB naar 256GB. De vanafprijs is echter niet veranderd en de iPhone 17 begint net zoals de iPhone 16 bij 969 euro. Vanaf 19 september ligt de iPhone 17 hier in de winkel.

Alles over de iPhone Air

De iPhone Air (zonder cijfer) is een nieuwe binnenkomer en vervangt het Plus-model van de vorige generaties. Hij onderscheidt zich door zijn extreem dunne vormfactor (5,6 mm op het dunste punt) en lage gewicht (144 gram). Ondanks het lichte, dunne ontwerp is dit, volgens Apple, wel de stevigste iPhone tot nu toe dankzij het gebruik van titanium in het frame, Ceramic Glass 2 op de voorkant en het originele Ceramic Glass op de achterkant. Om deze iPhone zo luchtig te maken, zijn er wel enkele compromissen.

De eerste is vrij duidelijk: de iPhone Air heeft achterop maar één camera, met name een 48MP-hoofdcamera. Voor de ultra-wide camera was dus geen plaats. Voor de Actieknop en Cameraregelaar aan de zijkant heeft Apple wel nog plaats gevonden. Hoe nuttig de Cameraregelaar is met slechts één camera is dan weer een heel andere kwestie.

Het display is ietsje kleiner dan dat van de iPhone 16 Plus, met name 6,5 inch. Ook de iPhone Air heeft een refresh rate van 120 Hz voor een soepele ervaring. De chip is dan weer de A19 Pro, die in twee Pro-modellen zit en niet de reguliere A19. De iPhone Air moet dus een tikkeltje sneller zijn.

Over de batterij is niet heel veel bekend. Apple zegt dat ze allerlei optimalisaties hebben doorgevoerd en spreekt gewoon van all day battery. Dat zeggen ze ook over de Apple Watch SE 3, maar die gaat 18 uur mee en dat is dus geen volledige dag.

Net zoals de iPhone 17 heeft de iPhone Air minimaal 256GB opslag en ligt hij vanaf 19 september in de winkel. De adviesprijs bedraagt 1.229 euro.

Alles over de iPhone 17 Pro (Max)

Als laatste zien we het bekende duo, de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max. Zoals we gewend zijn, is de iPhone 17 Pro Max gewoon een grotere versie van de iPhone 17 Pro met een groter display en iets langere batterijduur.

Apple heeft het herkenbare ontwerp van de Pro-serie dat al meer dan vijf jaar meegaat dan toch veranderd. In plaats van een camerablok met de drie camera's linksboven is er nu een camerabalk die de hele bovenkant in beslag neemt. De drie camera's zitten nog steeds links, maar de dieptesensor en flits zitten nu aan de rechterkant.

Het ontwerp is daarnaast steviger. Het display wordt beschermd door Ceramic Shield 2 en de achterkant door het originele Ceramic Shield. Verder is er niets veranderd aan het display. De iPhone 17 Pro heeft nog steeds een 6,3-inch display en de iPhone 17 Pro Max heeft een 6,9-inch display.

Zoals je hierboven al kon lezen, zijn de iPhone 17 Pro en iPhone 17 Pro Max beide uitgerust met de A19 Pro-chip. Voor het eerst heeft Apple nu een dampkamer ingebouwd voor betere koeling. Dat zal vooral helpen tijdens veeleisende taken zoals games en videobewerking. Apple spreekt zelf van 40 procent betere continue prestaties.

Aan de camera's zelf is ook het een en ander veranderd. De 48MP-hoofdcamera en 48MP-ultra-wide krijgen nu gezelschap van een verbeterde telefotocamera met 48MP-sensor.

De telefotocamera heeft daarnaast een optisch zoombereik van 4x. Door middel van de Photonic Engine kan de iPhone 17 Pro (Max) zelfs 8x inzoomen met "optische kwaliteit". Daarnaast kan je nu maximaal digitaal inzoomen tot 40x. Er zijn nog allerlei verbeteringen aangebracht aan de video-opnames die bedoeld zijn voor professionals. Voor casual gebruikers zijn er weinig nieuwigheden.

Je kan de iPhone 17 Pro (Max) kopen vanaf 19 september, net als de andere nieuwe toestellen. De iPhone 17 Pro heeft nu ook tenminste 256GB opslag en kost 1.329 euro. De iPhone 17 Pro Max kost op zijn beurt 1.479 euro.