Apple Watch SE 3 onthuld met snellere chip en ingebouwde Siri

Naast de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3 heeft Apple ook de nieuwe Apple Watch SE 3 onthuld. Dit is de instapper in de line-up, maar hij krijgt dit jaar een aantal flinke upgrades waardoor het gat met de duurdere modellen kleiner wordt.

De Apple Watch SE 3 draait op watchOS 26, dat tegelijk met de nieuwe horloges wordt uitgebracht. Deze versie brengt een frisse look met Liquid Glass, nieuwe wijzerplaten en verbeterde widgets. Ook voegt watchOS 26 slimme functies toe zoals Workout Buddy, live vertaling in Berichten en het Tik dubbel-gebaar. Daarnaast zijn meldingen sneller te beheren dankzij de nieuwe Snelle polsbeweging.

(Image credit: Apple)

Always-on display en snelladen

De grootste vernieuwing zit aan de voorkant: de SE 3 heeft voor het eerst een always-on display, aangedreven door de S10-chip. Dat betekent dat je altijd de tijd en meldingen kunt zien, zonder je pols op te tillen. Het glas is sterker dan ooit en is volgens Apple tot vier keer beter bestand tegen barsten dan bij de vorige SE.

Ook opladen gaat een stuk sneller. Dankzij snelladen is een kwartier aan de lader genoeg voor ongeveer acht uur gebruik, en in 45 minuten zit je al op 80 procent. De batterijduur blijft met 18 uur wel gelijk aan eerdere modellen. Apple noemt dat “all day battery”, maar voor zover wij weten duurt een dag nog steeds 24 uur.

Gezondheidsfuncties

(Image credit: Apple)

Qua gezondheidsfuncties krijgt de SE 3 een flinke inhaalslag. Zo kun je nu rekenen op een slaapscore die inzicht geeft in de kwaliteit van je nachtrust op basis van slaapfasen en ademhaling. Ook zijn er meldingen bij mogelijke slaapapneu en kan de Watch je polstemperatuur meten.

Daarnaast zijn alle bekende functies aanwezig: crashdetectie, valdetectie, SOS-noodmelding en meldingen over je hartgezondheid. Daarmee wordt de SE 3 een volwaardige gezondheidspartner, ook voor wie niet het duurste model wil kopen.

Prijs en beschikbaarheid

De Apple Watch SE 3 is vanaf vandaag te pre-orderen en ligt 19 september 2025 in de winkel. De adviesprijs begint vanaf 269 euro. Het model verschijnt in 40 en 44 millimeter aluminium, in de kleuren middernacht en sterrenlicht.