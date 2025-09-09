Apple onthult Watch Series 11, nieuwe Watch Ultra 3 en eindelijk een nieuwe Apple Watch SE 3

Waar we de voorbije jaren telkens twee nieuwe Apple Watches zagen, gooit Apple het in 2025 over een andere boeg. Tijdens het grote Apple-evenement heeft Apple namelijk drie nieuwe modellen aangekondigd: de Apple Watch Series 11, de Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 3.

Apple Watch Series 11

(Image credit: Apple)

De Apple Watch Series 11 legt de nadruk op gezondheid en prestaties. Binnenin zit de nieuwe S11-chip, die efficiënter werkt, en samen met een geïntegreerd 5G-modem zorgt voor snellere en stabielere verbindingen. Muziek, berichten en apps reageren merkbaar sneller dan voorheen.

Op gezondheidsvlak zet Apple een nieuwe stap met een algoritme dat hoge bloeddruk kan detecteren. Wanneer er tekenen zijn van langdurige hypertensie, krijg je een melding zodat je tijdig actie kunt ondernemen. Ook slaap wordt beter in kaart gebracht dankzij de nieuwe Sleep Score, die je nachtrust beoordeelt op basis van factoren zoals REM-slaap, ademhaling en wakkere momenten.

Het design is opnieuw verfijnd: de Series 11 is de dunste Apple Watch ooit en tegelijkertijd steviger. Het nieuwe Ion-X-glas is volgens Apple twee keer zo krasbestendig als bij de Series 10, terwijl de titanium varianten beschikken over saffierglas voor nog betere bescherming.

Een andere belangrijke verbetering is de batterij. Waar eerdere modellen beperkt bleven tot 18 uur, haalt de Series 11 nu 24 uur op een lading. Dankzij snelladen is een kwartiertje opladen genoeg om de Watch er weer een groot deel van de dag tegenaan te laten gaan.

Voor sporters is er de nieuwe Workout Buddy, een functie die gebruikmaakt van Apple Intelligence en persoonlijke coaching biedt tijdens trainingen. De Apple Watch Series 11 verschijnt in 42 en 46 mm, in aluminium of titanium, en is verkrijgbaar vanaf 449 euro. Het horloge is nu te pre-orderen en ligt 19 september 2025 in de winkel.

Apple Watch Ultra 3

(Image credit: Apple)

De derde generatie van de Apple Watch Ultra krijgt het grootste scherm ooit in een Apple Watch, met dunnere randen en een nieuw LTPO3-paneel. Dat is niet alleen energiezuiniger, maar zorgt er ook voor dat het always-on display een snellere refresh rate heeft: één keer per seconde. Daardoor zie je bijvoorbeeld seconden wegtikken zonder je pols op te tillen. De kijkhoeken zijn breder en de helderheid is verbeterd, zodat details ook in fel zonlicht goed leesbaar zijn.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Daarnaast beschikt de Ultra 3 over een krachtigere antenne die niet alleen 5G ondersteunt, maar ook satellietconnectiviteit. Dat maakt SOS-noodmeldingen, berichten sturen en locatie delen mogelijk, zelfs zonder mobiel netwerk. Dit betekent dit dat je ook in afgelegen gebieden kunt rekenen op verbinding.

(Image credit: Apple)

Apple legt opnieuw veel nadruk op gezondheid. Zo kan de Ultra 3 nu waarschuwingen geven bij langdurig hoge bloeddruk, en introduceert watchOS 26 een nieuwe slaapscore die inzicht geeft in slaapkwaliteit op basis van onder meer REM-fasen, ademhaling en polstemperatuur.

Voor sporters is er de vernieuwde Workout-app met meer trainingsfuncties en de nieuwe Workout Buddy, een persoonlijke coach die met Apple Intelligence real-time feedback geeft tijdens het sporten. In de praktijk moet dit helpen om prestaties te verbeteren en motivatie vast te houden.

Tot slot biedt de Ultra 3 de langste batterijduur ooit op een Apple Watch: tot 42 uur normaal gebruik, en maximaal 72 uur in de energiebesparingsmodus. Snelladen blijft aanwezig: een kwartier opladen levert zo’n 12 uur extra gebruikstijd op. De behuizing is verkrijgbaar in zwart of natuurlijk titanium

Apple Watch SE 3

(Image credit: Apple)

Ook de instapper krijgt dit jaar een stevige upgrade. Voor het eerst heeft de SE 3 een always-on-display (aangedreven door de S10-chip) en blijft de batterij 18 uur meegaan. Snelladen wordt nu ondersteund: 15 minuten aan de lader is goed voor ongeveer 8 uur gebruik (ongeveer 80% in 45 minuten). Het glas is sterker dan voorheen en de SE 3 ondersteunt Tik Dubbel-gebaar en Snelle Polsbeweging voor bediening met één hand, plus ingebouwde Siri.

Gezondheid krijgt meer diepgang met Sleep Score, slaapapneu-meldingen, polstemperatuurmetingen en ovulatieschattingen (op basis van eerdere data). De SE 3 heeft verder nog steeds de gebruikelijke val- en ongelukdetectie, SOS en de vernieuwde Work-out-app. Workout Buddy (Apple Intelligence) kan je tijdens trainingen coachen wanneer een geschikte iPhone in de buurt is.

De speaker kan nu ook media afspelen. De SE 3 komt in 40 en 44 mm aluminium (kleuren middernacht en sterrenlicht), is nu te pre-orderen en ligt 19 september in de winkel voor een prijs vanaf 269 euro.

Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Apple)

Alle drie de nieuwe Apple Watches zijn vanaf vandaag te pre-orderen en liggen vrijdag 19 september 2025 in de winkel. De Apple Watch SE 3 blijft het voordeligste model en is verkrijgbaar vanaf 269 euro. De Apple Watch Series 11 begint vanaf 449 euro.



Voor wie het allerbeste wil, is er de Apple Watch Ultra 3, die begint bij 899 euro en dankzij functies als satellietconnectiviteit en de langste batterijduur ooit duidelijk bovenaan de line-up staat.