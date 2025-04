QLED vs OLED vs micro-LED: wat is de beste tv-technologie in 2025?

Tv-technologieën zijn zich in een sneltreinvaart aan het ontwikkelen in 2025. Hierdoor krijgen consumenten te maken met steeds betere manieren om van hun favoriete films, series en games te genieten.

De vooraanstaande technologieën die in de beste tv's zullen worden gebruikt, zijn QLED, OLED en micro-LED. Dit zijn drie displayopties die allemaal prachtige beelden bieden, maar verschillen qua core design, prestaties en prijs.

Quantum Dot LED (QLED) is een favoriet van merken zoals Samsung. Deze technologie bouwt voort op de traditionele led/lcd-displays, maar verbetert helderheid en kleurennauwkeurigheid via quantum dots. QLED weet vooral goed te presteren in felverlichte omgevingen en dat maakt het een veelzijdige optie voor in allerlei soorten situaties.

Daarnaast heb je dus ook nog Organic Light-Emitting Diodes oftewel OLED. Dit is een technologie die onder andere LG, Samsung en Sony gebruiken en OLED staat bekend om zijn zelfverlichtende pixels die vrijwel perfecte zwartwaardes en een oneindig contrast leveren. De beste OLED TV's zijn dan ook enorm populair bij filmliefhebbers.

De laatste optie van de drie die we hier zullen bespreken is micro-LED. Dit is nog een opkomende displaytechnologie. Hij combineert de zelfverlichtende kwaliteiten van OLED met de helderheid en duurzaamheid van QLED. Micro-LED staat nog enigszins in de kinderschoenen, maar valt al wel op dankzij zijn modulaire designs en schaalbaarheid. Dat maakt het mogelijk om enorm grote en flexibele displays te creëren met deze technologie.

Al deze technologieën hebben natuurlijk hun eigen plus- en minpunten en in dit artikel zullen we deze bespreken om je te helpen bij je keuze voor een nieuwe tv.

(Image credit: Future)

QLED vs OLED vs micro-LED: wat zijn de technologieën?

Ten eerste is QLED een geavanceerde displaytechnologie die voortbouwt op traditionele led/lcd-panelen door gebruik te maken van een laag kwantumdots. Dit zijn microscopische deeltjes die precieze golflengtes van licht uitstralen en dat zorgt voor verbeterde kleurennauwkeurigheid en helderheid.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Deze kwantumdots worden verder verlicht door ledverlichting. Dat zorgt voor erg levendige kleuren en een breed kleurbereik. In 2025 maken veel QLED TV's inmiddels specifiek gebruik van mini-LED-verlichting. Daarbij worden duizenden kleine ledlampjes gebruikt om de local dimming en het contrast te verbeteren. QLED is vooral erg geschikt voor in felle omgevingen. Dat maakt het dan ook een populaire keuze voor in huiskamers en ruimtes die niet per se alleen bedoeld zijn om tv in te kijken.

OLED vertrouwt daarentegen op zelfverlichtende pixels. Hierbij genereert elke pixel zijn eigen licht en dat zorgt ervoor dat OLED TV's vrijwel perfecte zwarte tinten en een oneindig contrast bieden. Bij deze technologie kunnen namelijk de individuele pixels volledig uitgeschakeld worden wanneer ze zwart moeten weergeven.

Deze mogelijkheid zorgt voor prachtige beelden met een enorme diepte, zeker bij donkere scènes. OLED-panelen staan ook bekend om hun fantastische kijkhoeken. Ze kunnen consistent goede kleuren en helderheid leveren, zelfs als je er niet precies recht voor zit.

Het organische materiaal van OLED brengt wel een risico met zich mee. Het kan namelijk inbranden. Als dat gebeurt, laat een statisch beeld een soort vage afdruk achter in het beeld. We moeten wel zeggen dat de productie van OLED-displays flink is verbeterd en dat fabrikanten het risico op inbranding enorm hebben verminderd. Het zal in 2025 in de praktijk niet meer snel voorkomen.

Micro-LED representeert de volgende evolutie in displaytechnologie. Hierbij wordt de zelfverlichtende eigenschap van OLED gecombineerd met de helderheid en duurzaamheid van QLED. Deze technologie bestaat uit miljoenen microscopische ledlampjes die allemaal als hun eigen lichtbron dienen. Micro-LED-panelen leveren een geweldige helderheid, een hoog contrast en zijn ook nog eens erg energie-efficiënt.

In tegenstelling tot bij OLED, loop je bij micro-LED geen risico op inbranden. Zijn anorganische materiaal zorgt ook voor een langere levensduur. Daarnaast maakt het modulaire design het mogelijk om flexibele schermformaten aan te bieden, van relatief compacte displays voor in huis tot gigantische displays die een hele muur kunnen vullen. Micro-LED is wel nog ongelofelijk duur in 2025, maar naar verwachting zal het in de komende jaren wel een toegankelijkere optie worden.

Deze drie technologieën zijn allemaal gericht op verschillende noden en prioriteiten. QLED is vooral een veelzijdige en budgetvriendelijke optie voor de meeste huishoudens. Deze technologie is voornamelijk erg handig voor in felverlichte ruimtes. OLED blijft domineren als het gaat om pure beeldkwaliteit en dit is dan ook veelal waar filmliefhebbers voor kiezen als ze hun thuisbioscoop samenstellen (tenzij ze voor een beamer kiezen). Hoewel micro-LED nog erg nieuw is, geeft het ons een blik op de toekomst van tv's en biedt het dus schaalbaarheid en prestaties die de andere technologieën (voor nu) niet kunnen evenaren.

(Image credit: LG Global)

QLED vs OLED vs micro-LED: beeldkwaliteit en prestaties

Als het gaat om helderheid en contrast zien we dat alle opties uitblinken op verschillende gebieden.

QLED TV's staan vooral bekend om hun uitstekende helderheid. Dat maakt deze tv's optimaal voor in felverlichte ruimtes waarin andere tv's te veel last van weerspiegelingen zouden hebben. Ze kunnen veel hogere piekhelderheidsniveaus bereiken dan OLED TV's en dat zorgt dus ook voor levendigere kleuren, zelfs bij uitdagende verlichtingsomstandigheden.

QLED leunt alleen wel op ledverlichting en dat kan beperken hoe goed de zwartwaarden worden weergegeven. Er zal namelijk altijd wel wat licht "lekken" in de donkere gedeeltes van het scherm. OLED is daarentegen juist geweldig voor in donkere ruimtes. Zijn zelfverlichtende pixels weten geweldige zwartwaardes en een vrijwel oneindig contrast te leveren en dat zorgt ervoor dat donkere scènes met een diepte worden weergegeven die QLED niet kan evenaren.

Micro-LED weet dan weer een redelijk mooie balans tussen deze onderdelen te vinden. De technologie biedt een helderheid die vergelijkbaar is met wat je bij QLED kan verwachten, terwijl het contrast en de zwartwaarden erg dicht in de buurt van die van OLED zitten, dankzij de zelfverlichtende pixels.

Kleurennauwkeurigheid is een ander onderdeel waarbij we verschillen zien tussen de drie technologieën. Ze leveren alle drie een breed kleurbereik en ondersteuning voor geavanceerde HDR-formats zoals Dolby Vision en HDR10+. Dat zorgt voor levendige, waarheidsgetrouwe kleuren. OLED en micro-LED bieden echter beide een betere ervaring bij bredere kijkhoeken. Hierbij raakt er niet veel kleur of contrast verloren.

(Image credit: Future)

QLED vs OLED vs micro-LED: prijzen

Iedereen die momenteel op zoek is naar een nieuwe tv zal ongetwijfeld hebben gezien dat de prijzen voor LED TV's over het algemeen flink omlaag zijn gegaan vergeleken met zelfs een paar jaar geleden. De meest high-end modellen kosten echter wel meer.

In 2025 blijven QLED TV's nog steeds de meest toegankelijke modellen voor consumenten. Er zijn enorm veel verschillende modellen op allerlei prijspunten beschikbaar. Van budgetvriendelijke modellen met standaard ledverlichting tot premium opties met mini-LED, QLED TV's zijn beschikbaar voor mensen met verschillende budgetten en je hoeft hierbij niet meer zo gauw echt flink in te leveren op kwaliteit als je iets minder wil uitgeven.

OLED is ook wel goedkoper geworden in de afgelopen jaren, maar de technologie blijft toch wel een redelijk premium prijs houden, zeker bij grote schermformaten. Die prijs is natuurlijk ook wel gebaseerd op de superieure beeldkwaliteit. Dit is dan ook meestal de keuze van filmliefhebbers voor wie dingen als contrast, zwartwaardes, rijke kleuren en details prioriteiten zijn.

Er is gelukkig wel goed nieuws voor OLED-liefhebbers: toenemende concurrentie tussen fabrikanten zoals LG, Samsung, Sony, Panasonic en Philips, plus verbeteringen voor de productie-efficiëntie, hebben de prijzen de afgelopen jaren toch wel flink verlaagd.

Micro-LED is momenteel de duurste optie. De beschikbaarheid van deze technologie is dan ook nog erg beperkt en je vindt het nu vooral terug in speciale high-end installaties. Het productieproces, waarbij miljoenen ledlampjes met enorm veel precisie moeten worden samengesteld, blijft erg duur en complex.

Het gevolg is dat micro-LED TV's over het algemeen nog echt luxeproducten zijn en gericht zijn op 'early adopters' die bereid zijn om flink te investeren in de nieuwste technologie. Zodra de productie van deze technologie verhoogd wordt, zullen de prijzen naar verwachting ook wel dalen, maar micro-LED is op dit punt dus geen realistische optie voor de gemiddelde consument.

Een luxueuze thuisbioscoop met een micro-LED-display in plaats van een beamer. (Image credit: Samsung)

QLED vs OLED vs micro-LED: toepassingen en toekomstbestendigheid

Elk displaytype heeft zo zijn eigen toepassingen waar hij het meest geschikt voor is aan de hand van kijkomstandigheden en waar gebruikers naar op zoek zijn. Dat heeft, als het goed is, een grote impact op je uiteindelijke keuze.

QLED is ideaal voor in felverlichte ruimtes. De hoge helderheid zorgt er hier voor dat QLED weerspiegelingen redelijk goed kan tegenwerken. Dat maakt dit dus een geweldige keuze voor het bekijken van alledaagse dingen zoals live tv en sportwedstrijden, die je over het algemeen toch vaak overdag met omgevingslicht bekijkt. QLED kan ook relatief betaalbaar zijn en is erg veelzijdig, dus daarmee speelt het ook in op een erg breed publiek.

OLED blinkt dan juist weer uit in donkere ruimtes. Daar komen zijn perfecte zwartwaardes en oneindige contrast goed van pas en creëren ze een ongeëvenaarde kijkervaring voor films en series. Voeg je ook nog een van de beste Dolby Atmos-soundbars toe en krijg je echt een geweldige setup voor entertainment.

Als je op zoek bent naar de meest luxueuze optie (of hele specifieke eisen hebt voor bijvoorbeeld het formaat), dan is micro-LED waarschijnlijk waar je op uitkomt, dankzij zijn modulaire design. Dat maakt de technologie namelijk dus ideaal voor gigantische schermformaten en premium installaties.

Qua toekomstbestendigheid lijkt micro-LED het meest interessant te zijn. Dat komt door zijn duurzaamheid, zijn bestendigheid tegen inbranden en zijn modulaire mogelijkheden. Deze dingen betekenen dat hoewel de investering vrij groot is, de technologie wel lang moet meegaan.

De paneeltechnologie voor OLED blijft ook steeds verbeterd worden. Veel fabrikanten pakken al dingen aan zoals inbranding en helderheid, terwijl QLED verbeterd is door upgrades op het gebied van mini-LED-verlichting en kwantumdot-technologie.

Bij alle drie de technologieën blijven duurzaamheid en energie-efficiëntie ook prioriteiten, maar micro-LED is het meest energie-efficiënt en OLED is op zijn beurt erg efficiënt bij donkere scènes.

(Image credit: Al Griffin)

QLED vs OLED vs micro-LED: welke technologie is het beste?

Het kiezen van de beste tv voor jou in 2025 hangt grotendeels af van je prioriteiten, budget en kijkgewoonten. QLED blijft de meest toegankelijke optie voor alledaags gebruik, met levendige kleuren, een hoge helderheid en meestal een wat aantrekkelijkere prijs. Het feit dat deze technologie leunt op achterverlichting betekent echter dat het moeite kan hebben met het weergeven van perfecte zwartwaardes en een vrijwel oneindig contrast. Dat bieden OLED en micro-LED dan weer wel.

OLED is de beste keuze als je een thuisbioscoop wil samenstellen en je vooral een geweldige beeldkwaliteit als prioriteit hebt. Het gevolg van de premium prestaties is dan ook over het algemeen hogere prijzen, maar de toenemende concurrentie heeft ervoor gezorgd dat sommige (kleine) OLED-modellen iets toegankelijker zijn geworden.

Verder representeert micro-LED momenteel het toppunt van tv-technologie. Het combineert de helderheid van QLED met het zelfverlichtende element van OLED en voegt er nog wat extra duurzaamheid aan toe. Het modulaire design en de topprestaties maken deze technologie ook ideaal voor in de meest luxueuze setups. Het blijft namelijk wel een enorm dure displaytechnologie in 2025.

Uiteindelijk is de beste tv-technologie voor jou vooral afhankelijk van wat je nodig hebt. We hopen dat je dat aan de hand van dit artikel een beetje hebt kunnen bepalen en misschien dus ook al een keuze hebt kunnen maken. Dan kan je vervolgens wat gerichter op zoek gaan naar een specifiek model.