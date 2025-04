Google Gemini-update voor Wear OS-horloges gespot

Google is van plan om uiteindelijk binnen zijn hele ecosysteem de Google Assistant te vervangen door zijn geavanceerdere Gemini AI. Nu lijkt het erop dat Wear OS het volgende platform kan zijn waar deze verandering zal plaatsvinden. Er is namelijk code gespot die suggereert dat de upgrade onderweg is.

We wisten al langer dat Gemini naar Wear OS komt, maar nu is (een verwijzing naar) de AI-assistent dus ook gespot in de code van de Assistant-app voor Wear OS. Dat suggereert dat het misschien niet al te lang meer duurt voordat Gemini op Wear OS-horloges verschijnt.

9to5Google heeft gespot dat de Google Assistant-app voor Wear OS een update heeft gekregen en dat er nu meerdere referenties naar Google Gemini in de code staan. Hieronder lees je wat we nu weten Gemini op Wear OS.

Google Gemini op Wear OS

De code onthult onder andere de pop-ups die je kan verwachten na de Gemini-update voor Wear OS. Onder andere teksten zoals "Gemini staat nu op je horloge" en "Ga aan de slag met Gemini: Spreek op natuurlijke wijze en krijg meer gedaan met een persoonlijke AI-assistent op je horloge" stonden tussen de code.

Deze leak bevat echter ook een aantal details over hoe de feature zal werken en wat je met Gemini op je smartwatch kan doen. "Je gebruikt Gemini [al] op je telefoon en nu is het ook de assistent op je horloge. Om met Gemini te praten, hou je de zijknop ingedrukt, of zeg je gewoon "Hey Google," als je die instelling aan hebt gezet," is een andere tekst uit de code.

Verder geeft 9to5Google ook aan dat er bepaalde functies worden genoemd in de code. Het gaat hier om functies zoals "het instellen van alarmen, timers, het sturen van berichten naar je contacten, en meer". Zoals het verslag ook al aangeeft, zijn dat grotendeels functies die de Google Assistant ook al kan uitvoeren.

Google Gemini bevat daarnaast wel nog meerdere geavanceerde features voor Mail, weerupdates en nog meer. Of deze geavanceerdere features ook naar Wear OS komen, weten we nog niet. De beperkte rekenkracht en batterijduur van veel smartwatches betekent echter dat het onwaarschijnlijk is dat we van alle Gemini-features kunnen genieten op Wear OS.

Er is helaas nog geen specifieke datum genoemd voor de update, maar de code suggereert dus wel dat een release van Gemini op Wear OS toch dichtbij is. Een mogelijkheid is dat Google wacht met het uitrollen totdat de Pixel Watch 4 wordt gelanceerd. We verwachten deze vervanger voor de Pixel Watch 3 ergens later dit jaar.