Nieuwe Android-update zorgt voor betere batterijduur en nieuwe functie in Wallet

Google brengt nieuwe Android-updates uit in de vorm van Google Play Services v25.13, een achtergrondproces dat standaard actief is op elke Android-telefoon. De update moet onder andere zorgen voor verbeteringen op vlak van batterijduur en introduceert een nieuwe functie binnen Google Wallet.

Zoals opgemerkt door Android Central, vermelden de release notes voor Google Play Services v25.13 updates voor systeembeheerdiensten die de batterijduur en connectiviteit verbeteren voor smartphones, smartwatches, Android TV, Google TV, Android Auto en ChromeOS.

Met de Google Wallet-update kun je nu een andere naam instellen voor je passen in de app. Als je bijvoorbeeld een pas hebt toegevoegd voor iets dat standaard een nogal lange of verwarrende naam heeft, kun je die veranderen in iets korters. Een laatste update is een update van de Google Play Store-app, die de functie "Stel een vraag" uitbreidt met video-antwoorden met extra hulp als je vragen hebt over apps die je mogelijk wilt installeren.

Je hoeft niets te doen

Google geeft niet precies aan hoeveel extra batterijduur je zult zien op verschillende apparaten zoals de Google Pixel 9 of de Google Pixel Watch 3, maar elke verbetering zal welkom zijn. Hoe dan ook zal de verbetering per apparaat verschillen.

Deze achtergrondupdates zijn de afgelopen jaren losgekoppeld van grote releases zoals Android 15, zodat Google bugfixes en beveiligingspatches sneller kan doorvoeren. Veel updates voor de Google Play Services en Google Play Store richten zich dan ook op de samenwerking tussen apps van derden en Android als geheel.

Je hoeft eigenlijk niets te doen om deze update te krijgen: hij zou automatisch moeten komen. Als je wilt, kun je dit handmatig op je telefoon controleren door Apps te kiezen in Android-instellingen en vervolgens te tikken op Google Play Services en app-details.

Het zal ten slotte niet lang meer duren voordat we de volgende grote Android-update, Android 16, krijgen. We weten dat Google deze update wil uitbrengen voordat de Pixel 10-serie verschijnt (waarschijnlijk in augustus) en de geruchten wijzen op een releasedatum in juni.