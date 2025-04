Easter Egg Hunt: win een Samsung Sonic the Hedgehog PRO Plus microSD-kaart van 512GB

Het is weer bijna Pasen en dat wil maar één ding zeggen: onze Easter Egg Hunt gaat weer van start. Vanaf 14 april tot en met 18 april zal er elke middag een nieuwe winactie verschijnen. Dit jaar laten we de winacties geen 24 uur openstaan, maar loopt alles door tot en met zondag 20 april. Zo heeft iedereen ruim voldoende de tijd om hun kans te wagen.

Win de Samsung Sonic the Hedgehog PRO Plus microSD-kaart

Vandaag maak je kans op een Samsung PRO Plus microSD-kaart met een capaciteit van 512GB. Het is niet zomaar een microSD-kaart, want het gaan hier om de Sonic the Hedgehog-editie. Deze geheugenkaart wordt ook geleverd met een SD-kaart-adapter zodat je hem in verschillende apparaten kan gebruiken. Zo kan je hem gebruiken om het geheugen van de Nintendo Switch of Steam Deck uit te breiden. Hij ondersteunt ook 4K-video en dat is dan weer interessant voor gebruikers van drones en action camera’s.

De Samsung PRO Plus microSD-kaart ondersteunt sequentiële leessnelheden tot wel 180 MB/s. Games worden daardoor snel geladen en 4K-video’s kan je in een handomdraai overzetten op je pc. Avontuurlijke types die graag extreme weersomstandigheden opzoeken, zullen ten slotte blij zijn om te horen dat deze microSD-kaart probleemloos blijft werken bij temperaturen van minimaal -25 °C en maximaal 85 °C.

Doe mee en win!

Wil je kans maken op de Samsung Sonic the Hedgehog PRO Plus microSD-kaart? Je kan heel eenvoudig je kans wagen door hier te klikken en het deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 15 april om 12:00 uur tot 20 april om 23:59 uur. Zorg ervoor dat je contactinformatie klopt, want na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.