Netflix test een AI-zoekmachine om je aanbevelingen te verbeteren

Netflix maakt al jarenlang gebruik van AI-algoritmes om films en series aan te bevelen aan gebruikers, maar test nu een verbeterde ervaring waarbij titels kunnen worden voorgesteld op basis van je stemming of andere zelfgekozen criteria.

Volgens Bloomberg, en inmiddels bevestigd door Netflix aan The Verge, is de test momenteel actief voor iPhone-gebruikers in Australië en Nieuw-Zeeland. Voorlopig ligt de focus op iOS, maar naar verluidt krijgen Amerikaanse abonnees de functie “in de komende weken en maanden”. Voor kijkers in de Benelux is nog niets duidelijk op dit moment.

De functie zal in eerste instantie optioneel zijn voor gebruikers en wordt aangedreven door technologie van OpenAI, de ontwikkelaar van ChatGPT. Er is vooralsnog geen officiële aankondiging geweest van Netflix of OpenAI.

Het is wellicht begrijpelijk dat Netflix deze nieuwe aanbevelingsfunctie op een terughoudende manier introduceert: het gebruik van AI in films en series ligt namelijk steeds meer onder een vergrootglas, waarbij er serieuze vragen worden gesteld over de impact op de creatieve industrie.

Hoe werkt het?

Verwacht een ChatGPT-achtige ervaring, maar Android-gebruikers zullen moeten wachten. (Image credit: Shutterstock / trickyaamir)

We hebben deze functie zelf nog niet kunnen testen en de beschikbare informatie uit de berichten is voorlopig nog beperkt. Het enige concrete detail dat tot nu toe naar buiten is gekomen, is dat je aanbevelingen kunt krijgen op basis van je stemming.

Toch is het, gezien hoe aanbevelingen in generatieve AI-bots zoals ChatGPT al werken, niet moeilijk om je voor te stellen wat voor functionaliteit er naar Netflix komt: een meer persoonlijke en gedetailleerde aanbevelingservaring.

Je kunt ChatGPT nu al vragen om films aan te raden die op klassieke actiefilms uit de jaren 90 lijken, minder dan twee uur duren en geen overmatig geweld bevatten, en je krijgt daar best goede suggesties voor terug. De Netflix-versie zal waarschijnlijk op een vergelijkbare manier werken.

Met andere woorden: je zult allerlei soorten verzoeken kunnen doen op het gebied van aanbevelingen: van genre tot setting en vervolgens een door AI opgestelde lijst films en series terugkrijgen.