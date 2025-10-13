De lancering van Sora 2 op Android lijkt nabij, nu de app is opgedoken in de Google Play Store

Sora 2 is sinds de lancering op de iPhone enkele weken geleden een regelrechte hit. De combinatie van een AI-videogenerator en een TikTok-achtige sociale media-app blijkt een schot in de roos, en nu lijkt het erop dat ook Android-gebruikers binnenkort aan de slag kunnen.

Zoals gespot door @ArtemR (via Android Police), is Sora 2 inmiddels verschenen in de Google Play Store. Voorlopig kun je echter alleen nog maar registeren, en dat enkel als je in de VS of Canada woont. De app zelf is nog niet te downloaden.

Houd er ook rekening mee dat Sora 2 op iOS nog steeds alleen op uitnodiging beschikbaar is. Vermoedelijk zal dat bij de Android-release niet anders zijn, al bestaat de kans dat OpenAI het platform gelijktijdig voor een breder publiek openstelt.

De ontwikkelaar OpenAI, ook bekend van ChatGPT, probeert duidelijk de vraag naar Sora 2 te beheersen. CEO Sam Altman liet onlangs weten dat gebruikers veel meer video’s genereren dan verwacht met alle gevolgen van dien.

De AI video revolutie

⚠⚠⚠ @OpenAI's Sora Android app just popped up on the Google Play Store @GooglePlay: https://t.co/JuRJzGh2zd.It's not available yet, but open for pre-registration in the US and Canada.October 11, 2025

Hoewel de toegang tot Sora 2 voorlopig nog beperkt is, heeft dat de verspreiding van door de app gemaakte AI-video’s bepaald niet tegengehouden. Overal op het internet duiken clips op met de meest wilde en surrealistische video's.

Wij hebben de app inmiddels zelf kunnen uitproberen, en dat heeft ons zowel onder de indruk gelaten van de mogelijkheden van Sora 2 als bezorgd over wat dit betekent voor de toekomst van videocontent en het internet in het algemeen.

Het succes van de app legt opnieuw de juridische en ethische vragen bloot rond het maken van nepvideo’s met echte mensen, of dat nu beroemdheden zijn of mensen uit je eigen omgeving. Die discussie lijkt voorlopig nog lang niet voorbij.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Zodra je een uitnodiging hebt ontvangen, kun je Sora 2 gratis gebruiken, met wat OpenAI omschrijft als "royale" limieten op het aantal video’s dat je kunt maken. Die formule heeft de app naar de top van de Apple App Store gestuwd en hetzelfde zou binnenkort zomaar kunnen gebeuren op Android.