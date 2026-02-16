OpenAI heeft ChatGPT-4o uitgeschakeld en boze gebruikers willen het terug

Nieuws
Door Ondersteuning van gepubliceerd op

GPT-5 is de nieuwe standaard

ChatGPT
The ChatGPT-4o era is officially over (Beeld: Getty Images/VCG)

We wisten dat dit moment eraan zat te komen, maar het is nu zover: OpenAI heeft het GPT-4o-model officieel uitgeschakeld binnen ChatGPT en stuurt alle gebruikers richting de GPT-5-alternatieven. Dat komt bij veel mensen hard aan.

Een aanzienlijk deel van de ChatGPT-gebruikers gaf de voorkeur aan de meer emotionele en warmere GPT-4o-ervaring, omdat die beter geschikt was voor AI-gezelschap en het opbouwen van een band. Nu het model niet langer beschikbaar is, is er een brede golf van verdriet en woede ontstaan.

De campagne: #keep4o

Er loopt momenteel een campagne om GPT-4o beschikbaar te houden, georganiseerd via Reddit en de hashtag #keep4o op sociale media. Een petitie op Change.org om het model terug te brengen, heeft op het moment van schrijven bijna 21.000 handtekeningen verzameld.

Dat lijkt misschien geen groot aantal in vergelijking met de miljoenen gebruikers die dagelijks inloggen op ChatGPT, maar het laat wel zien hoe sterk de band is die velen hebben opgebouwd met de ‘persoonlijkheid’ achter het GPT-4o-model.

Voor sommigen klinkt het misschien vreemd om een connectie te vormen met een AI-chatbot, maar voor anderen is die band heel echt en betekenisvol. Er bestaan zelfs wetenschappelijke onderzoeken naar dit fenomeen, waarin wordt gesproken over “diepe sociaal-emotionele gehechtheid aan AI-systemen”.

Het is iets waar alle AI-bedrijven en de samenleving als geheel zich in de toekomst rekening mee moet houden. Het is duidelijk dat AI-bots inmiddels capabel genoeg zijn om te functioneren als vrienden, therapeuten en meer, maar het is minder duidelijk hoe gunstig dat op de lange termijn voor ons zal uitpakken.

TOPICS
Jouri Altorf
Jouri Altorf
Redacteur

Jouri heeft een passie voor esports en is tegelijkertijd onze airfryer-expert van dienst. Hij is ook de trotse eigenaar van een Garmin Instinct Crossover, die hij gebruikt om zijn workouts in de sportschool, bergwandelingen en avonturen in moshpits te tracken.

Met ondersteuning van