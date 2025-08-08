GPT‑5 officieel gelanceerd: dit zijn de 5 belangrijkste innovaties van OpenAI’s krachtigste AI tot nu toe

OpenAI’s langverwachte livestream-onthulling van GPT-5 zat propvol aankondigingen en demonstraties die in anderhalf uur werden gepresenteerd. CEO Sam Altman liet niets merken van de angst die hij eerder zei te voelen over het nieuwe AI-model en was alleen maar trots op wat hij en zijn team hadden bereikt.

Een groot deel van de presentatie draaide om de technische mijlpalen van GPT-5 en hoe die zich vertalen naar krachtige nieuwe en verbeterde AI-functies voor gebruikers. Altman had daarnaast ook enkele luchtigere aankondigingen voor ChatGPT, met meer personalisatieopties en manieren voor gebruikers om hun bestaande online profiel te koppelen aan ChatGPT.

Dit zijn de vijf meest opvallende onthullingen uit de presentatie van GPT-5.

GPT-5 is er eindelijk

(Image credit: OpenAI)

GPT-5 is de volgende generatie van OpenAI’s modellen: groter en krachtiger, maar in de basis niet radicaal anders. Toch is GPT-5 groot en complex genoeg om een nieuw niveau van ‘redeneren’ te bereiken.

Je hoeft het model in essentie niet langer alles stap voor stap uit te leggen of complexe prompts drie keer anders te formuleren, of in elk geval veel minder vaak.

Complexe vragen vereisten in eerdere ChatGPT-modellen meerdere verfijnde prompts. GPT-5 kan zo’n vraag in één keer doorgronden.

Op basis van de demonstraties lijkt GPT-5 elk onderdeel van zo’n vraag afzonderlijk te analyseren en vervolgens samen te voegen tot een geheel. En wanneer er een kenniskloof is, dan geeft GPT-5 dat aan. Dat is beter dan een nep-antwoord.

Die manier van redeneren past het model ook toe in gesprekken met gebruikers. Hoewel het uiteraard niet “denkt” zoals een mens, lijkt GPT-5 goed in staat om tussen de regels door te lezen, stemming te herkennen en zijn antwoord aan te passen aan de emoties die gebruiker uit.

Het model zou vooral sterk zijn in wiskunde en programmeersoftware. Sterk genoeg zelfs voor de opkomende trend van ‘vibe coding’, waarbij je gewoon een gevoel of sfeer beschrijft en de AI daar automatisch HTML, CSS en JavaScript bij genereert die aansluiten op jouw designvisie.

GPT-5 in verschillende formaten

(Image credit: OpenAI)

GPT-5 is beschikbaar in meerdere formaten naast de standaardversie. Zo is er ook de kleinere gpt-5-mini, en een nóg compactere gpt-5-nano, die exclusief via de API beschikbaar is. Het grote nieuws is dat gratis ChatGPT-gebruikers nu toegang krijgen tot zowel GPT-5 als gpt-5-mini, terwijl ChatGPT Plus-abonnees profiteren van hogere gebruikslimieten over de hele lijn.

Ben je een Pro-gebruiker die 229 euro per maand betaalt? Dan krijg je nu onbeperkte toegang tot GPT-5, én toegang tot de krachtigere modellen gpt-5-pro en gpt-5-thinking. Deze doen er wat langer over om antwoorden te geven, maar leveren diepere en doordachtere reacties op.

Je hoeft overigens niet zelf te kiezen welk model je gebruikt. ChatGPT kiest voortaan automatisch het juiste model, afhankelijk van je vraag en welk abonnement je hebt.

ChatGPT met aangepaste persoonlijkheden en kleurthema’s

ChatGPT heeft standaard een aangenaam neutrale persoonlijkheid, maar GPT‑5 is geavanceerd genoeg om meer variatie te bieden in toon en stijl van de chatbot. Als je geen fan bent van de gebruikelijke neutrale modus, kun je nu kiezen uit alternatieve persoonlijkheden zoals:

“Cynic” voor sarcastische antwoorden,

“Listener” als je gewoon even je hart wilt luchten en begrip zoekt,

“Nerd” voor geeky weetjes en trivia,

“Robot” voor een puur mechanische, feitelijke reactie.

Deze persoonlijkheden beïnvloeden de inhoud van het antwoord niet negatief, maar geven het wél een eigen stijl. Zo kun je bijvoorbeeld droge humor verwachten bij productiviteitstips van “Cynic”, of een positieve vibe voor het nastreven van je doelen van “Listener”.

Daarnaast kun je nu ook het uiterlijk van de chatbot aanpassen met nieuwe kleurthema’s. Ben je betalende abonnee, dan kun je binnenkort zelf het uiterlijk van ChatGPT instellen, in plaats van alleen te kiezen tussen de klassieke donkere of lichte modus.

Stemmodus

(Image credit: Future)

ChatGPT integratie met Google

(Image credit: Future)

Volgende week kunnen ChatGPT Pro-gebruikers hun Gmail, Google Agenda en Google Contacten rechtstreeks koppelen aan ChatGPT. Dat betekent dat je niet langer hoeft te schakelen tussen tabbladen om te checken of je volgende week dinsdag beschikbaar bent, of om die ene email op te sporen die je vergeten bent te beantwoorden.

Zodra de koppeling is gemaakt, haalt ChatGPT alleen de informatie op die nodig is om je vraag te beantwoorden. OpenAI verzekert dat er alleen het minimale wordt opgehaald, en alleen wanneer dat echt nuttig is.

Je hoeft ook niet expliciet te zeggen “check mijn agenda” of “kijk of ik beschikbaar ben.” De AI doet dat automatisch wanneer je iets vraagt waarbij die informatie nodig is, zoals het plannen van een vergadering. Het kiest dan een moment dat voor jou past en schrijft de bijbehorende email voor je uit.

Andere abonnementsvormen krijgen binnenkort ook toegang tot deze koppelingen, dus het blijft niet exclusief voor Pro-gebruikers.

Al deze upgrades op basis van GPT-5 wijzen op OpenAI’s grotere ambitie: hun AI-modellen tot een intiem onderdeel van je dagelijks leven maken. Dus niet zomaar meer een hulpmiddel waar je af en toe op terugvalt en gefrustreerd raakt omdat je de antwoorden zorgvuldig moet ontleden. Slimmere redeneringen betekenen minder werk voor de gebruiker achteraf. Met ‘vibe coding’ verschuift AI van het simpelweg nadoen van code naar het begrijpen van jouw bedoelingen met software.

De persoonlijke stijlen en kleurthema’s zorgen ervoor dat de AI minder aanvoelt als een standaardtool en meer als iets dat écht bij jou moet passen.