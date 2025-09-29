Felle kritiek op OpenAI: ChatGPT-abonnees klagen over geheime overstap naar zwakkere modellen

OpenAI ligt opnieuw onder vuur door een controversie rond het wisselen van AI-modellen in ChatGPT. Veel betalende gebruikers zijn woedend omdat ze telkens worden doorgestuurd naar een ander model zodra een gesprek emotioneel of juridisch gevoelige onderwerpen raakt.

Op Reddit staan talloze discussies over het probleem. Kort samengevat: ChatGPT heeft deze maand nieuwe veiligheidsregels ingevoerd, waarbij gebruikers automatisch worden omgeleid naar een voorzichtiger AI-model zodra het systeem denkt dat er extra voorzichtigheid nodig is.

Dat heeft duidelijk geleid tot frustratie bij gebruikers die gewoon willen blijven werken met GPT-4o, GPT-5 of welk model ze ook gebruiken, zeker als ze ervoor betalen. Er is momenteel geen manier om dit gedrag uit te schakelen, en het is vaak onduidelijk wanneer de wissel plaatsvindt.

"Volwassenen verdienen het om zelf het model te kiezen dat past bij hun workflow, context en risicotolerantie," schrijft een gebruiker. "In plaats daarvan krijgen we stille overschrijvingen, geheime veiligheidsroutes en een modelkiezer die in feite alleen nog maar een façade is."

Verantwoordelijkheid

De ophef is zo groot dat OpenAI-topman Nick Turley inmiddels heeft gereageerd op sociale media. Turley legt uit dat het nieuwe veiligheidsroutingsysteem bedoeld is voor “gevoelige en emotionele onderwerpen” en per bericht en tijdelijk werkt.

Het maakt deel uit van een bredere inspanning om ChatGPT beter te laten reageren op signalen van mentale of emotionele nood, zoals OpenAI eerder al toelichtte in een blogpost. Voor de gebruikers van ChatGPT vereist dit wel wat gewenning.

OpenAI heeft duidelijk een verantwoordelijkheid tegenover kwetsbare gebruikers die extra ondersteuning nodig hebben, en in het bijzonder jonge mensen die toegang hebben tot ChatGPT.

Voor veel boze gebruikers online voelt het echter alsof ze verplicht televisie moeten kijken met ouderlijk toezicht dat permanent is ingeschakeld. Het is waarschijnlijk dat we hier de komende dagen nog meer over gaan horen.