ChatGPT begint met advertenties en zelfs de duurste abonnementen ontsnappen er niet aan

ChatGPT-gebruikers zijn niet blij, en het is vrij duidelijk waarom. In het weekend begon OpenAI stilletjes met het testen van appsuggesties in chats, en die verschijnen nu al bij mensen die elke maand 200 dollar betalen voor de Pro-tier. Het punt is: deze “advertenties” zijn niet nieuw, maar ze wijzen wel op een zorgwekkende toekomst.

Op het moment dat de eerste screenshot op sociale media verscheen, was de verontwaardiging onmiddellijk. En hoewel er nog geen volledige aankondiging van OpenAI is geweest, moet het bedrijf mogelijk terugkrabbelen als het zijn meest loyale gebruikers wil behouden.

Als je een premiumprijs betaalt voor een AI-assistent, is het laatste wat je wilt iets dat eruitziet en aanvoelt als een advertentie die midden in een gesprek opduikt. En het zorgwekkende is: dit is nog maar het begin.

Een AI-toekomst met ads

ChatGPT has started posting ads on Pro accounts. I hope this is just testing/a mistake, else it's an instant unsubscribe from me. On the flipside, the ad seems completely unrelated to the chat.

Kol Tregaskes uitte zijn frustraties op X en deelde een screenshot van een ChatGPT Pro-abonnement met een appsuggestie om via Peloton een “fitnessles te vinden”. In het voorbeeld vroeg de gebruiker helemaal niet naar Peloton, en de appsuggestie had geen enkele relevantie voor het gesprek.

Deze afbeelding komt slechts enkele dagen nadat een lek suggereerde dat OpenAI bezig was met het implementeren van advertenties, naar aanleiding van de ontdekking van tekst in de ChatGPT-app. In de Android-versie vond een gebruiker verborgen code die verwees naar een “ads feature”, een “search ad”, en een “search ads carousel”.

Je zou kunnen zeggen dat advertenties in ChatGPT te verwachten waren, zeker voor gebruikers van de gratis-versie, maar iemand die 200 dollar per maand betaalt zou nooit advertenties mogen zien en eerlijk gezegd zouden ChatGPT Plus-abonnees die 20 dollar betalen dat ook niet moeten.

Kritiek

Op Reddit zijn gebruikers allesbehalve blij met deze advertenties die uit het niets lijken te zijn opgedoken. Eén gebruiker zei: “Die advertenties zijn echt b******t. Ik denk dat ik mijn Pro-abonnement gewoon opzeg.”

Een ander voegde toe: “Ik zie al minstens 2 tot 3 dagen advertenties als Pro-gebruiker. (Gebruiker in het VK, dus het kan op dit moment regiogebonden zijn.)”

Een andere gebruiker legde uit dat deze “advertenties” eigenlijk al langer bestaan: volgens hen gaat het niet om echte ads, maar om appsuggesties die Pro-gebruikers soms te zien krijgen. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je als ontwerper een voorstel krijgt om Canva te koppelen. Deze aanbevelingen zijn niet nieuw, en het is ook niet wat mensen doorgaans als advertenties beschouwen. Wat wél recent is, is het gelekte bewijs dat OpenAI werkt aan een échte advertentie-integratie, maar daarvan hebben we nog niets daadwerkelijk live zien gaan.

Hoewel gebruiker sami_exploring tot op zekere hoogte gelijk heeft, geloven veel mensen nog steeds dat het tonen van content die niets met je prompts te maken heeft, en die bedrijven promoot, in feite gewoon een advertentie is. We weten nog niet precies hoe de volledige advertentie-uitrol in ChatGPT eruit zal zien, of dat OpenAI uiteindelijk besluit om het überhaupt door te zetten. Maar één ding is zeker: het ziet er niet goed uit voor ChatGPT-abonnees, en laten we hopen dat de integratie van advertenties geen sneeuwbaleffect veroorzaakt in de hele AI-wereld.