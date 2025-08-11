Onder druk van gebruikers brengt OpenAI het oudere GPT-4o weer terug, maar niet voor iedereen

Toen OpenAI eerder deze week het gloednieuwe GPT-5-model voor ChatGPT uitrolde, was het plan om alle oudere modellen te vervangen voor zowel gratis als betalende gebruikers. GPT-4o wordt toch teruggebracht als reactie op een aanzienlijk aantal klachten van gebruikers.

"We hebben zeker onderschat hoeveel sommige dingen waar mensen van houden in GPT-4o voor hen betekenen, zelfs als GPT-5 op de meeste vlakken beter presteert," schreef OpenAI-CEO Sam Altman op sociale media, nadat hij aankondigde dat GPT-4o voorlopig zou blijven.

Het is echter niet duidelijk hoe lang de comeback voor GPT-4o zal duren, en het model blijft alleen beschikbaar voor gebruikers met het ChatGPT Plus-abonnement van 20 euro per maand. "We zullen het gebruik in de gaten houden terwijl we nadenken over hoe lang we oudere modellen blijven aanbieden," aldus Altman.

Altman deelde ook andere updates: de gebruikslimieten voor GPT-5 worden verdubbeld voor ChatGPT Plus-gebruikers, en enkele verbeteringen achter de schermen maken GPT-5 bovendien “slimmer”, terwijl het nieuwste model verder wordt uitgerold voor iedereen.

'Een uitgeputte secretaresse'

GPT-5 rollout updates:*We are going to double GPT-5 rate limits for ChatGPT Plus users as we finish rollout.*We will let Plus users choose to continue to use 4o. We will watch usage as we think about how long to offer legacy models for.*GPT-5 will seem smarter starting…August 8, 2025

De reactie van veel gebruikers op GPT-5 is behoorlijk hard. Het model wordt bestempeld als “verschrikkelijk”, “onvoldoende”, “irritant”, “afschuwelijk”, “als een uitgeputte secretaresse” en zelfs slechter dan GPT-4o met bovendien strengere beperkingen op hoeveel het gebruikt kan worden.

Gebruikers zijn niet blij dat GPT-5 kortere antwoorden geeft dan eerdere modellen, of juist meerdere antwoorden presenteert waaruit de gebruiker dan moet kiezen. Als je AI gebruikt om tijd te besparen, is dat natuurlijk niet ideaal.

In ieder geval luistert OpenAI wel naar zijn gebruikers, met de herintroductie van GPT-4o, al zie je het misschien niet meteen in de modelkiezer als je al bent overgezet naar GPT-5. “Gebruikers hebben heel uiteenlopende meningen over de relatieve sterkte van GPT-4o versus GPT-5,” erkent Altman.

De CEO van OpenAI zegt ook dat zijn team kijkt naar meer manieren om binnen hetzelfde model verschillende persoonlijkheden en aanpassingsmogelijkheden te bieden aan gebruikers.