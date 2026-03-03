Haat tegenover ChatGPT groeit na deal met het Amerikaanse leger

Nadat Anthropic, ontwikkelaar van de AI-assistent Claude, een deal met het Amerikaanse Ministerie van Oorlog had afgeblazen vanwege veiligheids- en beveiligingsproblemen, heeft OpenAI besloten om wél een deal met het leger te sluiten. Daar zijn ChatGPT-gebruikers allesbehalve blij mee.

Zoals gemeld door Windows Central, zeggen steeds meer mensen hun ChatGPT-abonnement op en stappen ze over op andere AI-chatbots, waaronder Claude. Een snelle blik op sociale media of Reddit is voldoende om te zien dat er steeds meer haat ontstaat.

Reddit-gebruikers plaatsen handleidingen om jezelf en je gegevens uit ChatGPT te verwijderen, terwijl anderen OpenAI beschuldigen van “een totaal gebrek aan ethiek” en “het verkopen van hun ziel” door ermee in te stemmen dat hun AI-modellen worden gebruikt door het Amerikaanse leger.

Ondertussen benadrukte Aidan Gold dat OpenAI vlak voor het ondertekenen van een overeenkomst het standpunt van Anthropic nog steunde. De Amerikaanse regering heeft ook aangekondigd dat zij van plan is Claude nu uit al haar departementen te verwijderen.

Een ethische kwestie

Let me get this straight:Anthropic refused to work with DoW unless they could promise their tech wasn't used for surveillance or killing. DoW said that they need full capabilities. Anthropic declined to give full access. OpenAI stood by Anthropic for ensuring AI safety.…February 28, 2026

De ethiek van AI is al lang onduidelijk: de meeste chatbots van vandaag zijn getraind op hopen gestolen, auteursrechtelijk beschermd werk, brengen het risico van massale ontslagen met zich mee en verbruiken enorme hoeveelheden energie.

Eerder trok Anthropic een grens toen het ging om het toestaan van het gebruik van zijn AI-technologie voor “massasurveillance” en “volledig autonome wapens”. OpenAI zegt daarentegen dat hun overeenkomst met het Amerikaanse leger meer garanties bevat dan van Anthropic, onder meer op het gebied van massasurveillance en volledig autonome wapens, met “rode lijnen” die OpenAI in de toekomst wil handhaven.

ChatGPT-gebruikers zijn echter niet overtuigd, vooral niet als het gaat om de formulering “alle wettelijke doeleinden” die in de overeenkomst wordt gebruikt.