OpenAI lanceert Sora 2: een AI-video-app waarin jij zelf de hoofdrol speelt

OpenAI heeft Sora 2 gelanceerd, de nieuwe generatie van zijn AI-videomodel, en verraste daarbij met een exclusieve invite-only iOS-app. Waar de eerste versie vooral indruk maakte als technisch experiment, tilt Sora 2 de ervaring naar een hoger niveau. De opvallendste toevoeging is de nieuwe cameo-functie, waarmee je je eigen gezicht én stem in een productie kunt laten opduiken.

Op basis van de demonstraties oogt Sora 2 verbluffend realistisch, zowel qua visuals als audio. Gebruikers krijgen bovendien meer mogelijkheden om hun creaties fijn af te stemmen op hun eigen visie. Belangrijk is ook dat het model minder snel ontspoort bij complexe bewegingen of natuurkundige details, én dat het consistentie bewaart tussen verschillende shots. Ook audio klinkt natuurlijker: achtergrondgeluiden en dialogen lopen nu synchroon, in plaats van willekeurig door de scènes heen te zweven.

Als Sora bedoeld was om te bewijzen dat OpenAI een AI-videogenerator kon maken, ziet het bedrijf Sora 2 als een manier om concrete toepassingen te tonen via sociale netwerken. Daarom is Sora 2 dit keer ook een app.

De Sora-app heeft een interface die sterk doet denken aan TikTok, met een gepersonaliseerde feed, de mogelijkheid om video’s van anderen te remixen en om zelf creaties te maken met tekstprompts en bestaande stijlen. De films kunnen zelfs met jou in de hoofdrol verschijnen, als je een korte video van jezelf uploadt waarin je beweegt en praat als sjabloon. Vrienden kunnen elkaar uitnodigen om samen in scènes te spelen, maar altijd alleen met toestemming. Alle video’s waarin jij voorkomt zijn zichtbaar voor jou, en je kunt de toegang op elk moment intrekken of beperken.

OpenAI is zich duidelijk bewust van de gevoeligheden die dit met zich meebrengt. Deepfakes, imitatie en visuele desinformatie zijn geen theoretische risico’s; ze maken al deel uit van het online ecosysteem. Daarom vereist het cameo-systeem van Sora expliciete toestemming, identiteitsverificatie en volledige transparantie voor gebruikers.

Daarnaast zijn er ouderlijk toezicht, moderators die gemarkeerde content beoordelen en gebruiksbeperkingen voor tieners. Cameo’s met minderjarigen kennen extra restricties. Ook is er een limiet op het aantal video’s dat jongere gebruikers per dag kunnen genereren om compulsief gebruik tegen te gaan.

Het is een behoorlijke omslag voor OpenAI om zich nu op sociale media te richten om gebruikers voor Sora 2 aan te trekken. Toch is de concurrentie heviger dan ooit, dus ergens is het logisch. Of het nu gaat om Google’s Veo-modellen, de nieuwste gestroomlijnde videomaker van Runway of Meta’s Vibes: er zijn tegenwoordig talloze opties voor AI-videocreatie. Dat kan de reden zijn waarom OpenAI zich nu niet alleen richt op mensen die zonder budget een korte film willen maken, maar ook op iedereen die gewoon een leuke video wil maken waarin ze bijvoorbeeld kunnen vliegen.

Deze nadruk op casual remixen en creativiteit doet meer denken aan de begindagen van Vine of Snapchat dan aan de volgende Netflix. En als Sora 2 het delen van AI-video’s net zo eenvoudig en alledaags weet te maken als de niet-AI-variant, kan het net zo vanzelfsprekend deel worden van de sociale media-achtergrond (met alle goede én minder goede gevolgen) als AI-afbeeldingen. Je zult er niet meer van opkijken dat een vriend je een Sora-clip stuurt waarin jullie samen als avonturiers in een grot verschijnen.