Easter Egg Hunt: win een Nacon CL-750 OM-toetsenbord

Het is weer bijna Pasen en dat wil maar één ding zeggen: onze Easter Egg Hunt gaat weer van start. Vanaf 14 april tot en met 18 april zal er elke middag een nieuwe winactie verschijnen. Dit jaar laten we de winacties geen 24 uur openstaan, maar loopt alles door tot en met zondag 20 april. Zo heeft iedereen ruim voldoende de tijd om hun kans te wagen.

Win een Nacon CL-750 OM

Vandaag maak je kans op een CL-750 OM gaming toetsenbord van Nacon. De Franse fabrikant van gaming accessoires staat bekend om zijn betaalbare producten, en dat is bij dit model niet anders. Het toetsenbord is uitgerust met optisch-mechanische switches die tot maar liefst 50 miljoen toetsaanslagen meegaan.

Dankzij het optisch-mechanische karakter worden toetsaanslagen extra snel geregistreerd. Uniek in deze prijsklasse is dat de mechanische switches hot-swappable zijn, wat betekent dat je ze eenvoudig kunt vervangen. Ideaal als ze na verloop van tijd versleten zijn of als je geen fan bent van het gevoel van de standaardswitches.

Met de Nacon-software voor Windows kun je het toetsenbord naar wens aanpassen, inclusief de instellingen voor de RGB-verlichting. Wat betreft de aanpassingsmogelijkheden kun je er bovendien voor kiezen om het toetsenbord met of zonder polssteun te gebruiken. Neem je het toetsenbord regelmatig mee op reis, dan is het goed om te weten dat de kabel afneembaar is én dat Nacon heeft gezorgd voor stevige, inklapbare pootjes die in de behuizing vergrendelen zodra je ze inklapt.

Doe mee en win!

Wil je kans maken op een Nacon CL-750 OM? Je kan heel eenvoudig je kans wagen door hier te klikken en het deelnameformulier in te vullen. Deelnemen kan vanaf 14 april om 12:00 uur tot 20 april om 23:59 uur. Zorg ervoor dat je contactinformatie klopt, want na afloop wordt de winnaar persoonlijk gecontacteerd.