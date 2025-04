Eerste update voor Garmin Instinct 3 introduceert 8 nieuwe features, waaronder Connect+

Garmin is gestart met de eerste lading updates voor de nieuwe Garmin Instinct 3. De updates, die zich momenteel in bèta bevinden, bestaan uit 22 kleine wijzigingen, fixes, updates en acht nieuwe functies, waaronder ondersteuning voor het nieuwe betaalde abonnement, Garmin Connect+.

De nieuwe functies van de Garmin Instinct 3, die momenteel alleen beschikbaar zijn voor gebruikers in Garmins openbare bètaprogramma (versie 9.07), zullen naar alle horloges worden uitgerold zodra de testen zijn voltooid. Er zijn in totaal 30 updates, maar de acht belangrijkste staan hieronder:

Garmin Connect+-ondersteuning

Rucking trainingsprofiel

Gewicht van rugzak toegevoegd aan Rucking

Passcode-ondersteuning

Ademhalingsvariaties

Dagelijkse Aangeraden Workouts voor Workout-app op Solar/Instinct E

Animaties voor Ochtendrapport

Extra locaties in Weerbericht-widget

De rest van de veranderingen zijn fixes van verschillende bugs en het voorkomen van mogelijke crashes. Van de acht belangrijke wijzigingen hierboven is Passcode een grote, waarmee je je horloge kunt vergrendelen voor extra veiligheid. Dat is vooral een goed idee als je Garmin Pay gebruikt. Rucking is een leuk trainingsprofiel voor degenen die hun wandeltochten uitdagender willen maken door een verzwaarde rugzak mee te nemen. Je kan nu ook het gewicht van die rugzak toevoegen zodat je je vooruitgang op dat vlak kan bijhouden.

We hebben eerder bericht over de toevoeging van Rucking door Garmin en waren enigszins verbaasd dat dit niet bij de lancering van de Instinct 3 zat, omdat dit stevige horloge op maat gemaakt is voor deze workout. Het kan zijn dat dit nog niet klaar was of dat de mogelijkheid om het gewicht van je rugzak toe te voegen voor extra complicaties heeft gezorgd.

(Image credit: Garmin)

De ondersteuning voor Garmin Connect+, het nieuwe betaalde abonnement, zal waarschijnlijk een gemengde ontvangst krijgen, terwijl de andere functies naar verwachting welkome veranderingen zullen zijn voor Instinct 3-gebruikers. Als je de lancering hebt gevolgd, weet je al dat Garmin Connect+ enorm veel negatieve reacties kreeg van trouwe gebruikers.

De belangrijkste zorgen van gebruikers betreffen de eenvoudige AI-inzichten, genaamd "Active Intelligence", en het risico dat toekomstige nieuwe functies achter de paywall worden geplaatst. Gebruikers vinden het enorm vervelend dat ze maandelijks extra kosten moeten betalen om het maximale uit hun Garmin te halen, ook wanneer ze een premium horloge van bijna 1.000 euro hebben gekocht.

De nieuwe functies die we hierboven opgesomd hebben, zouden ten slotte wel allemaal gratis beschikbaar moeten zijn.