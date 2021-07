Koop de Nokia X10 nu voor slechts 229 euro.

De Nokia X10 is nu spotgoedkoop verkrijgbaar via TechRadar. In plaats van 309 euro, betaal je bij TechRadar slechts 229 euro voor dit nieuwe toestel van Nokia. Wees er snel bij, want op = op.

De Nokia X10 is de nieuwe Android One-smartphone met drie jaar garantie en langdurige softwareondersteuning. Het toestel beschikt over een groot 6,67 inch LCD-scherm met Full HD-resolutie en heeft een vingerafdrukscanner verwerkt in de aan/uit-knop.

Onder de motorkap bevindt zich een Qualcomm Snapdragon 480-processor. Het toestel ondersteund 5G en heeft 6GB RAM-geheugen. De geheugenopslag bedraagt 64GB. Dit geheugen is uit te breiden door middel van een microSD-kaartje.

Het toestel draait op Android 11 en zal in de toekomst ook updates krijgen voor Android 12, 13 en 14. Met de Nokia X10 kun je dus nog jaren vooruit.

Bestel de Nokia X10 nu voor slechts 229 euro (op = op).