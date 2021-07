Nieuw Nokia vlaggenschip getipt voor release in november

We kunnen ons nauwelijks nog herinneren dat er een tijd was waar we niet aan het wachten waren op de opvolger van de Nokia 9 PureView, maar het einde lijkt nabij. Een nieuwe bron meldt dat het aanstaande vlaggenschip (wellicht de Nokia 10 geheten) voor 11 november uit de doeken wordt gedaan.

De informatie is bekendgemaakt door IT Home, een Chinese technologiewebsite. Deze website claimt dat de bron een leidinggevende van HMD Global zelf is (het bedrijf wat verantwoordelijk is voor Nokia-smartphones). Een zeer betrouwbare bron dus, zou je denken.

De datum 11 november is er tevens niet zomaar een: dat is namelijk een grote, bekende winkeldag in China. Het zou niet meer dan logisch zijn dat HMD Global voor die tijd zijn nieuwe vlaggenschip in de verkoop wil hebben.

Wat is de naam van het toestel?

Dat gezegd hebbende: we weten nog steeds niet al te veel over dit vlaggenschip. Zelfs de naam is nog onbekend. Nokia 9.2, Nokia 9.3 en Nokia 10 zijn allemaal de revue gepasseerd op een gegeven moment. De meest recente geruchten wijzen op een Nokia X60 of misschien zelfs Nokia X60 Pro.

Een release voor 11 november betekent dat er plusminus nog vier maanden te gaan is om nieuwtjes en geruchten te verzamelen over deze smartphone. Het kan echter ook zo zijn dat het toestel exclusief in China verschijnt. Dit is al eens eerder het geval geweest met Nokia-modellen.

Hopelijk duurt het niet al te lang meer voordat we de Nokia 10 (of hoe het toestel ook gaat heten) gelanceerd wordt. TechRadar houdt je in ieder geval op de hoogte!

Via Phone Arena