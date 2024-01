LG's nieuwe draagbare 4K-beamer vormt sterke concurrentie voor Samsung

LG heeft zijn nieuwste projector aangekondigd, de CineBeam Qube (HU710PB), een draagbare 4K-beamer. De Qube biedt niet alleen een compacte oplossing voor thuisbioscopen, maar kan dankzij het minimalistische ontwerp ook dienen als decoratie. We hebben nog geen releasedatum of prijs, maar hopelijk krijgen we deze informatie op CES 2024.

Hoewel het een van de kleinste projectoren is met afmetingen van 80 x 135 x 135 mm en een gewicht van 1,49 kg, kan de CineBeam Qube toch beelden projecteren tot 120 inch in 4K-resolutie. De Qube maakt ook gebruik van RGB-lasertechnologie als lichtbron, met een contrastratio van 450.000:1, 500 ANSI lumen en een DCI-P3 kleurbereik van 154%.

Qua functies maakt de Qube gebruik van LG webOS 6.0, dat toegang biedt tot streaming apps zoals Netflix, Disney Plus, Prime Video en YouTube. Je kan dankzij een ingebouwde Chromecast ook video's streamen vanaf een Android-smartphone en AirPlay doet hetzelfde voor Apple. De Qube ondersteunt HDR10 en is uitgerust met een HDMI-poort met eARC zodat je makkelijk een soundbar kan aansluiten. Het beeld kan je verder automatisch laten scherpstellen en rechtzetten voor een optimale projectie.

Hoewel de LG CineBeam Qube niet kan concurreren met de beste beamers op vlak van pure beeldkwaliteit, zou het een interessante nieuwe toevoeging kunnen zijn aan de wereld van draagbare projectoren. Door het handvat kan je hem namelijk makkelijk meenemen, waardoor hij eveneens een concurrent vormt voor The Freestyle van Samsung.

(Image credit: LG)

Concurrentie voor Samsung

The Freestyle van Samsung is niet voor niets een van de beste draagbare beamers. Hij weegt bijna niets, past makkelijk in je rugzak en met een powerbank kan je hem waar je maar wil gebruiken om films te kijken. Daarnaast maakt hij gebruik van dezelfde smart tv-software als de tv's van Samsung zodat alle streamingdiensten binnen handbereik zijn. Kan de LG CineBeam Qube hier tegenop?

Om te beginnen, heeft de Qube een 4K-resolutie, terwijl The Freestyle slechts Full HD haalt. Het beeld van de Qube zal daarom sowieso scherper zijn. Qua grootte biedt de Qube ook een grotere projectie van 120 inch tegenover het maximum van 100 inch van The Freestyle.

De Qube heeft ook een hoger contrastratio in vergelijking met The Freestyle (450.000:1 tegenover 100.000:1), wat betekent dat je een evenwichtiger en gedetailleerder beeld zou moeten krijgen met de Qube. Interessant genoeg hebben zowel de Qube als de Freestyle (Gen 1) ongeveer 500 ANSI lumen, wat betekent dat je op beide projectoren vergelijkbare helderheidsniveaus kunt verwachten.

Hoewel zowel de Qube als The Freestyle HDMI ARC ondersteunen, maakt de standaard HDMI-poort van de Qube alles een stuk eenvoudiger. The Freestyle heeft namelijk een micro-HDMI-poort en hoewel die hetzelfde functioneert, zijn micro-HDMI-kabels een stuk moeilijker te vinden en vaak prijziger.

Op papier lijkt het er dus op dat de LG CineBeam Qube een geduchte concurrent zou kunnen zijn voor The Freestyle van Samsung. Hoewel beide uitgebreide streamingmogelijkheden bieden, zou de algehele beeldkwaliteit en het fysieke ontwerp van de Qube beter moeten zijn. Als LG de prijs goed weet te krijgen, zouden we wel eens naar de nieuwe koning van de draagbare beamers kunnen kijken.