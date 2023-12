Je kan beter wachten op de Samsung Galaxy S24 en dit is waarom

De Samsung Galaxy S24 komt er binnenkort aan. Toch is de Samsung Galaxy S23 bijna een jaar later een erg verleidelijke optie. Providers bieden hem aan in pakketten en hij krijgt ook vaak korting als los toestel bij retailers of zelfs bij Samsung zelf. Hoewel de Samsung Galaxy S23 (zeker met korting) geen slechte telefoon is, is het verstandiger om te wachten op de Samsung Galaxy S24. Als je oude telefoon niet nu meteen aan vervanging toe is, laat je dan zeker niet verleiden door de deals.

Samsung is gewoonlijk het eerste bedrijf dat zijn nieuwe flagship telefoons wereldwijd aankondigt. In de weken daarop zien we wat concurrenten in petto hebben, waardoor Samsung is uitgegroeid tot de standaard die de rest moet zien te verslaan. Voorlopig ziet het ernaar uit dat we de Samsung Galaxy S24 aan het einde van januari 2024 zullen zien en dat hij niet veel later in de winkelrekken zal liggen.

De Xiaomi 14 (Image credit: Xiaomi)

Dit jaar was de Samsung Galaxy S23 de eerste telefoon met de Snapdragon 8 Gen 2, de krachtigste chipset die je in een Android-smartphone kan vinden. Samsung had zelfs een iets krachtigere For Galaxy-versie van de chipset, hoewel je niet echt een prestatieverschil merkte in de praktijk. Momenteel zien we de Snapdragon 8 Gen 3 al in de Xiaomi 14 en OnePlus 12, maar dit duo is voorlopig uitsluitend beschikbaar in bepaalde Aziatische landen en nog niet in Europa.

Vervolgens zal de camera waarschijnlijk beter worden, hoewel Samsung de focus misschien zal verleggen en een lager zoombereik gaat introduceren (5x i.p.v. 10x). De batterij wordt waarschijnlijk niet veel groter, maar hopelijk zijn er andere verbeteringen waardoor de telefoon langer meegaat. Er gaat ook een gerucht dat Samsung titanium zal gebruiken voor het frame van de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Wat je misschien niet zou verwachten, is dat de hardware niet de belangrijkste reden is om te wachten op de Galaxy S24.

Meer aandacht voor AI

Als Samsung de nieuwe Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 gebruikt, heeft het een platform met een ingebouwde neurale engine, klaar voor AI-functies. Qualcomm heeft ons laten zien wat het potentieel van de nieuwe Snapdragon is, maar het is aan ontwikkelaars zoals Samsung om die AI-functies daadwerkelijk te implementeren.

(Image credit: Future / Philip Berne)

Er zal een soort AI in de Galaxy S24 zitten en Samsung heeft al een groot taalmodel met de naam "Samsung Gauss" aangekondigd dat in toekomstige telefoons zal zitten. Je moet zeker geen detective zijn om te weten dat Samsung uitgebreide AI-functies zal introduceren. Alle concurrenten hebben het over AI en het zou op dit moment een grotere verrassing zijn als Samsung niets gaat doen met AI.

AI wordt belangrijk op toekomstige telefoons en je wilt een telefoon zoals de Galaxy S24 die de juiste onderdelen heeft om de nieuwe software te laten werken. Het is mogelijk dat bepaalde nieuwe functies ook alleen werken op telefoons met een sterke neurale engine. Dit volgt dezelfde logica als bepaalde games die alleen werken als je pc voldoende krachtige onderdelen heeft.

Zelfs als je helemaal niets hebt met AI, is er nog een ander belangrijk punt dat Samsung hopelijk overneemt van concurrent Google. Dan hebben we het over het updatebeleid. Google wist namelijk iedereen te verbazen met zijn belofte om de Pixel 8 en Pixel 8 Pro maar liefst zeven jaar lang updates te geven, aangezien het hiervoor slechts drie Android-updates voorzag. Hiermee wist het ook Apple te verslaan, aangezien iPhones vijf tot zes jaar updates ontvangen.

Voor Google met dit nieuws kwam, was Samsung de beste optie als je een Android-telefoon zocht die lang updates kreeg. Samsung belooft namelijk vier jaar Android-updates en vijf jaar security-updates voor de volledige Galaxy S-serie, Galaxy Z-serie en bepaalde telefoons in de Galaxy A-serie. Ook het Nederlandse Fairphone wist verrassend uit de hoek te komen in september van dit jaar. De Fairphone 5 zal namelijk vijf Android-updates krijgen en minstens acht jaar security-updates.

(Image credit: Future)

Samsung was de eerste fabrikant die zijn updatebeleid uitbreidde naar vier Android-updates en vijf jaar security-updates. Daarmee scoorde het niet alleen punten bij ons als journalisten, maar ook bij de gebruikers die nu minder snel een nieuwe telefoon moesten kopen om van de nieuwste software te genieten. Andere Android-fabrikanten volgden al snel in de voetsporen van Samsung. OnePlus ging ook voor vier Android-updates, terwijl Motorola en Xiaomi drie jaar Android-updates kozen voor hun duurdere telefoons.

Als Samsung een duidelijke overwinning wil behalen tegenover Google, moet het kort op de bal spelen en nu meteen zijn updatebeleid uitbreiden naar minstens zeven Android-updates. Wachten tot de lancering van de Samsung Galaxy S25 in 2025 zou betekenen dat Google anderhalf jaar lang met kop en schouders boven Samsung uitsteekt qua updatebeleid. Dat kan ervoor zorgen dat veel Samsung-gebruikers overstappen op de Google Pixel 8 en dat wil Samsung natuurlijk vermijden.

(Image credit: Future | Philip Berne)

De Galaxy S24 zal dus nieuwe AI-functies hebben en het is mogelijk dat deze niet achterwaarts compatibel zijn met oudere telefoons. Samsung zou ook een langere belofte voor softwareondersteuning kunnen bieden dan voorheen.

Met dat in gedachten raden we dus aan om te wachten op de Galaxy S24. Er kunnen dan wel spannende nieuwe functies zijn die de Galaxy S24 een betere telefoon maken dan de Galaxy S23, maar we kijken graag verder vooruit dan dat. Je zou zomaar eens zeven jaar de allernieuwste software kunnen krijgen op je telefoon in plaats van vier jaar, waardoor je je toestel langer kan blijven gebruiken.

Het is daarom de moeite waard om nog een paar maanden te wachten op deze nieuwe telefoon. Zelfs als de Galaxy S24 je niet weet te overtuigen, is het beter om te wachten met de aankoop van een Galaxy S23 tot na de lancering. Zijn prijs zal namelijk verder dalen zodra de Galaxy S24 in de winkelrekken ligt.