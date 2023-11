OnePlus 12: nieuws, geruchten en meer

De OnePlus 12 is er bijna. Op 5 december wordt hij onthuld in China, hoewel de wereldwijde lancering waarschijnlijk iets later komt. In de aanloop daarnaartoe verschijnen er steeds meer lekken en geruchten. We hebben zelfs officiële afbeeldingen gezien die een iets ander ontwerp laten zien dan de OnePlus 11.

Alles wat je maar wil weten over de OnePlus 12 kan je hier terugvinden. We baseren ons op officiële info die reeds beschikbaar is en vullen dit aan met de meest betrouwbare lekken en geruchten. Helemaal onderaan vind je tot slot ons persoonlijke verlanglijstje met upgrades die wij graag terugzien.

In het kort

Wat is het? De volgende smartphone van OnePlus

De volgende smartphone van OnePlus Wanneer verschijnt hij? 5 december in China, mogelijk 23 januari wereldwijd

5 december in China, mogelijk 23 januari wereldwijd Hoeveel kost het? Tussen de 800 en 850 euro

OnePlus 12: lanceringsdatum en prijs

Verschijnt in China op 5 december

Wereldwijde lancering op 23 janauri

Kan duurder zijn dan OnePlus 11

De OnePlus 12 wordt op 5 december onthuld. Deze lancering vindt plaats in China en begint om 7u30 's morgens, onze tijd. Als OnePlus hun strategie van de voorbije jaren aanhoudt, dan is deze lancering exclusief voor China en andere Aziatische markten.

De globale lancering volgt wellicht aan het begin van 2024. De OnePlus 11 verscheen in januari 2023 exclusief in China en in februari verscheen hij wereldwijd. De OnePlus 10 Pro verscheen dan weer in januari 2022 en de OnePlus 9 in maart 2021. De lancering gebeurt dus hoe dan ook in het voorjaar.

De telefoon zou wel eens eerder op de markt kunnen komen dan de voorbije jaren. Leaker Max Jambor verwacht namelijk dat de OnePlus 12 in januari wereldwijd gelanceerd zal worden. Hij heeft recent zelfs een specifieke datum genoemd, met name 23 januari.

No worries folks! Global launch will take place in January ✅ and not in February as some people are reporting 😉 https://t.co/wNpMHW1aFeJuly 18, 2023 See more

Er is nog weinig nieuws over de prijs, maar hopelijk is die vergelijkbaar met die van de OnePlus 11. In Nederland en België kreeg hij een adviesprijs van 829 euro voor de versie met 256GB opslag en 899 euro met 512GB opslag. Een andere bron zegt wel dat we een prijsverhoging van de OnePlus 12 kunnen verwachten, maar zegt er niet bij hoe groot die zal zijn en in welke dit van toepassing is.

OnePlus 12: naamgeving

Er komt alleen een OnePlus 12, geen OnePlus 12 Pro

Één ding kunnen we met zekerheid zeggen: er komt geen OnePlus 12 Pro. Dat is een duidelijke hint die OnePlus tot nu toe heeft gegeven.

Begin 2023 zei OnePlus: "Vanaf 2023 stroomlijnen we het vlaggenschipportfolio in Noord-Amerika (en wereldwijd) door onze Pro-versies te verwijderen. Naar onze mening heb je geen Pro-naam nodig voor een apparaat dat al 'pro' is."

Er werd op dat moment nog niet gesproken over een OnePlus 12, maar het bedrijf was wel enorm duidelijk met deze uitspraak. Voorlopig verwachten we dus geen Pro-versies meer uit de fabrieken van OnePlus, maar wel één toestel dat als een Pro-versie presteert.

OnePlus 12: design en display

Maximale helderheid van 4.500 nits

Wellicht een 6,82-inch display met resolutie van 1440 x 3168 pixels

120Hz refresh rate (minstens)

Mogelijk officiële score voor waterbestendigheid

OnePlus heeft de OnePlus 12 nu zelf laten zien. Hieronder kun je officiële beelden zien. Ze tonen een soortgelijk ontwerp als de OnePlus 11, maar met het camerablok in dezelfde kleur als de rest van de telefoon (die je in het groen, zwart of wit kunt krijgen) en de notificatieslider aan de andere kant.

Je kunt ook zien dat het toestel een gebogen scherm heeft en een centrale punch-hole selfiecamera.

Image 1 of 7 (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus) (Image credit: OnePlus)

OnePlus heeft onthuld dat het scherm een piekhelderheid van 4.500 nits heeft, waardoor dit het helderste smartphonescherm ter wereld zou zijn. Houd er wel rekening mee dat deze helderheid mogelijk alleen geldt voor een klein deel van het scherm en/of voor een korte periode, dus reken er niet op dat je constant 4.500 nits haalt.

Een ander lek heeft nog andere specificaties onthuld, waarbij de bron beweert dat de OnePlus 12 een 6,82-inch scherm met resolutie van 1440 x 3168 pixels heeft en een refresh rate van 120Hz. Dezelfde bron deelde ook enkele gelekte hands-on beelden van de telefoon, die je hieronder kan bekijken.

Image 1 of 2 (Image credit: Digital Chat Station) (Image credit: Digital Chat Station)

Een gedetailleerd lek met specs van de OnePlus 12 sprak over een 6,7-inch QHD OLED-scherm met een refresh rate van 120 Hz. Deze claim is ook terug te vinden in een ander lek, hoewel dit niet meer overeenkomt met het recentere lek hierboven.

Een andere bron beweerde dat de IP-score van de OnePlus 12 op zijn minst zou worden verhoogd ten opzichte van de OnePlus 11. Die heeft een score van IP64, terwijl andere vlaggenschepen IP68 hebben. Hij kan dus tegen een spatje water, maar kan niet voor een halfuur op één meter diepte blijven liggen en zonder schade weer bovenkomen. Het zou daarom fijn zijn als de OnePlus 12 dezelfde IP68-score krijgt als de concurrentie

Bovendien heeft OnePlus een telefoon getoond met een scherm dat kan worden gebruikt als je vingers nat zijn, zonder dat het water onregelmatige tikken of swipes veroorzaakt. We weten weliswaar nog niet of deze technologie al naar de OnePlus 12 komt.

(Image credit: Future / Axel Metz)

OnePlus heeft ook een OnePlus 11 Concept Phone laten zien, met koeling op pc-niveau en een gedeeltelijk transparante achterkant die het koelsysteem laat zien.

Deze telefoon zal naar verwachting niet op de markt komen, maar het is niet onmogelijk dat we deze functies in een toekomstig toestel zullen zien. OnePlus laat in ieder geval zien dat gaming en sterke prestaties een belangrijk aandachtspunt zijn.

OnePlus 12: camera en batterij

Bevestigd: 48MP-hoofdcamera, 48MP-ultrawide, 64MP-telefoto met 3x zoom

Batterij van 5.400mAh

100W opladen met kabel en 50W draadloos opladen

OnePlus heeft bevestigd dat de OnePlus 12 een cameraopstelling met drie lenzen heeft, waaronder een telefotocamera met 3x optische zoom. Daarna kwam het bedrijf met meer details: een 48MP-hoofdcamera, een 48MP-ultrawide en een 64MP-telefotocamera. Dat zijn dezelfde specificaties als de OnePlus Open, en we weten ook dat hij dezelfde hoofdsensor heeft (een Sony LYT-808).

Dat betekent dat de hoofdcamera en telefotocamera sowieso verschillen tegenover de OnePlus 11. De ultrawide kan ook verschillen, maar OnePlus heeft nog geen details over die sensor vrijgegeven.

De specs van de selfiecamera zijn nog niet bevestigd. Een lek over de OnePlus 12 beweert dat hij een 32MP-selfiecamera zal hebben. Elders hebben we gehoord dat de selfiecamera een resolutie van 16MP zal hebben. Daarover heerst dus veel onduidelijkheid.

Een bron had het vervolgens over de batterij en zei dat de OnePlus 12 een enorme capaciteit van 5.400mAh zal hebben, wat groter zou zijn dan de batterij in elke andere OnePlus-telefoon. Er is ook sprake van 50W draadloos opladen (de OnePlus 11 kan helemaal niet draadloos opladen) en 100W bekabeld opladen. Dat is sindsdien nog eens teruggekomen in een ander lek dat eveneens melding maakt van omgekeerd draadloos opladen.

OnePlus 12: specs en features

Bevestigd: krachtige Snapdragon 8 Gen 3 chipset

Bevestigd: maximaal 24GB RAM en 1TB opslag

OnePlus heeft nu bevestigd dat de OnePlus 12 een Snapdragon 8 Gen 3-chipset, tot 1 TB opslag en tot 24 GB RAM heeft. Dat komt overheen met wat eerdere lekken suggereerden, hoewel de kans bestaat dat deze versie exclusief voor China zal zijn.

De Snapdragon 8 Gen 3-chipset komt niet als een verrassing, omdat OnePlus altijd de sterkste chip van Qualcomm gebruikt. Ook andere Android-fabrikanten zoals Xiaomi en Motorola zullen deze chipset naar verwachting gebruiken in 2024.

OnePlus 12: wat we willen zien

1. Betere waterbestendigheid

(Image credit: Future / Philip Berne)

De meeste premium telefoons (en zelfs middenklassers) hebben tegenwoordig een IP68-score, wat betekent dat ze vrijwel alle waterschade kunnen overleven, zolang ze niet langer dan 30 minuten onder water blijven liggen. De OnePlus 11 heeft slechts een IP64-classificatie, wat betekent dat hij spatwater aankan, maar bijvoorbeeld geen duik in een emmer water of zwembad.

Dat is een teleurstelling voor een telefoon van deze prijs, vooral omdat de OnePlus 10 Pro wel die IP68-classificatie had. We hopen daarom dat dit een terugkeer maakt op de OnePlus 12.

2. Matte afwerking

De OnePlus 11 had een glanzende achterkant en dat zorgde voor meerdere problemen. Ten eerste gleed de telefoon makkelijk van gladde oppervlakken zoals bureaus of tafeltjes in de trein. Ten tweede zag je vrijwel elke vingerafdruk duidelijk staan en zag het geheel er snel vies uit.

Ook hier hopen we dat de matte afwerking van de OnePlus 10 Pro terugkeert.

3. Een degelijke telefotocamera

(Image credit: Future / Philip Berne)

De OnePlus 11 heeft slechts 2x optische zoom, wat leuk is voor portretten maar niet zo goed voor objecten die echt ver verwijderd zijn. Het is ook een stuk minder dan de concurrenten, die over het algemeen ten minste 3x zoom bieden en in sommige gevallen zelfs 5x of 10x. We hopen hier op minstens 3x zoom, zodat hij tenminste op hetzelfde niveau zit als de iPhone 15 Pro.

4. (Omgekeerd) draadloos opladen

Net als waterbestendigheid is draadloos opladen standaard voor premium telefoons. Toch ontbreekt het op de OnePlus 11. De telefoon laadt in ieder geval snel op met kabel waardoor je draadloos opladen niet enorm had mist. Toch is het een feature die veel mensen appreciëren.

Wat we eveneens graag zouden zien, is omgekeerd draadloos opladen. Onder andere Samsung en Xiaomi kunnen dit al. Met deze functie kan je een ander apparaat (smartphone, draadloze oordopjes, smartwatch...) draadloos opladen op de achterkant van je telefoon. Dit is erg handig in noodgevallen wanneer de telefoon van je vriend bijna geen batterij meer heeft en niemand een oplaadkabel heeft.