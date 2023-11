OnePlus 12 wordt uitgerust met helderste display van alle smartphones

Momenteel heeft de Google Pixel 8 Pro een van de helderste smartphoneschermen ter wereld met een piekhelderheid van 2.400 nits. Dit verslaat de iPhone 15 Pro (2.000 nits) en de Samsung Galaxy S23 Ultra (1.750 nits) met gemak. Het beeldscherm van de aankomende OnePlus 12 zou nog helderder zijn.

Een topman van OnePlus heeft op Weibo (via WCCFTech) onthuld dat de OnePlus 12 een piekhelderheid van 4.500 nits kan bereiken. Dat is maar liefst meer dan twee keer meer dan wat Samsung en Apple halen. Wat is het nut van zo'n helder scherm? Normaal zorgt een hogere helderheid voor betere zichtbaarheid in fel (zon)licht, maar de helderheid die OnePlus hier aangeeft, is te hoog om echt nuttig te zijn.

(Image credit: OnePlus)

In de praktijk zal niet het hele display deze helderheid bereiken. Wanneer bedrijven spreken over piekhelderheid gaat dit soms maar over een klein deel van het display. Dit is bijgevolg niet representatief voor het volledige scherm. Het display van de OnePlus 12 zal dus zeker helder zijn, maar wellicht niet zo helder als OnePlus beweert.

Leaker Digital Chat Station postte op Weibo (via GSMArena) dat de maximale helderheid die het scherm in zijn geheel kan bereiken 1.722 nits bedraagt. We zeggen 'lijkt' omdat we ons baseren op een vertaalde versie van een Chinese post. Dat is in ieder geval nog steeds een hoog en vooral realistischer getal.

Daarnaast beweren ze dat de OnePlus 12 een 6,82-inch scherm met resolutie van 1440 x 3168 pixels heeft en een refresh rate van 120 Hz. Ze hebben zelfs een aantal gelekte hands-on afbeeldingen van de telefoon bijgevoegd, waarvan er één de scherminstellingen laat zien, inclusief die eerder genoemde resolutie. Je kunt zowel op deze als op officiële afbeeldingen zien dat er een punch-hole selfiecamera centraal bovenaan het display zit en dat er aflopende schermranden zijn.

Image 1 of 2 (Image credit: Digital Chat Station) (Image credit: Digital Chat Station)

Wat de andere specificaties betreft, heeft OnePlus zelf al details over de camera van de OnePlus 12 onthuld. We zouden vervolgens bijna al het andere te weten moeten komen op 5 december, want dan wordt de telefoon gelanceerd in China. De wereldwijde lancering vindt waarschijnlijk plaats in 2024, volgens leaker Max Jambor op 23 januari. Op dat moment komen we te weten wanneer hij hier te koop zal zijn en hoeveel hij zal kosten.