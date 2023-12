Gelekte foto's Samsung Galaxy S24 Ultra tonen titanium frame

De Samsung Galaxy S24 zal naar verwachting begin volgend jaar verschijnen en nu dat moment steeds dichterbij komt, zien we meer lekken en geruchten. Hoewel we al heel wat renders van de toestellen hebben gezien, was er nog geen enkele foto in het echt opgedoken. Daar komt nu verandering in, want we hebben hands-on beelden van de Samsung Galaxy S24 Ultra gespot.

In een (inmiddels verwijderde) blogpost op Taiwanese sociale mediasite Sogi (via Tech_Reve) deelde een gebruiker foto's van wat een Samsung Galaxy S24 Ultra lijkt te zijn. Ernaast houdt hij de Samsung Galaxy S23 Ultra, zodat we duidelijk de verschillen zien. Hoewel er best wat gelijkenissen zijn tussen de twee toestellen, zien we subtiele verschillen bij de Galaxy S24 Ultra, waaronder het titanium frame.

(Image credit: Sogi (now deleted))

Titanium zagen we voor het eerst in een smartphone bij de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Nu lijkt het erop dat ditzelfde materiaal zal worden gebruikt in (ten minste) de Samsung Galaxy S24 Ultra. Er waren al voldoende geruchten die hierop wezen en deze eerste real-life foto versterkt dit. Elders horen we dat de telefoon 233 gram zou wegen, één gram minder dan de S23 Ultra.

Andere geruchten spreken over een plat scherm op de volgende Ultra-versie en de foto lijkt daarmee overeen te stemmen. Als we kijken naar het frame, zien we namelijk strakkere, hoekigere randen dan bij de Galaxy S23 Ultra. Het speakerrooster is eveneens opnieuw ontworpen en is nu gewoon één doorlopend rooster.

Hoogwaardige afwerking

De dikte aan de zijkant lijkt ongewijzigd, net als de positie van de knoppen en de cameralenzen aan de achterkant. Als de afwerking klopt, dan heeft het titanium frame een meer opvallende glans dan voorheen. Het komt eveneens overeen met de look van het titanium op de iPhone 15 Pro.

(Image credit: Sogi (now deleted))

Deze fijnere textuur zorgt ten slotte voor een zachter gevoel in de hand, maar ook minder grip en waarschijnlijk meer kans op vingerafdrukken, net zoals bij de iPhones. Titanium is ook een slechte warmtegeleider, vooral in vergelijking met aluminium, wat momenteel op in de hele Galaxy S23-serie wordt gebruikt. Dit betekent dat de S24 Ultra waarschijnlijk kouder zal aanvoelen.