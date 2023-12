Volledige specs en exacte lanceringstijd van Samsung Galaxy S24-serie gelekt

We kunnen momenteel niet meer ontkomen aan geruchten over de aankomende Samsung Galaxy S24-serie, maar een aantal van de meest recente geruchten hebben nu vrijwel alles wat je maar zou willen weten onthuld over de toestellen.

Ten eerste heeft Evan Blass, een leaker die vaak betrouwbaar is gebleken, een GIF gedeeld van iets dat lijkt op een een aftelling naar de officiële lancering van de Galaxy S24-serie. Volgens deze GIF zouden deze telefoons worden aangekondigd op 18 januari om 03:00 uur KST ('Korea Standard Time').

Een lancering in de nacht klinkt in de eerste instantie misschien redelijk vreemd, maar die tijd geldt natuurlijk voor Korea. Voor onze tijdzone zou dit betekenen dat de smartphones op 17 januari om 19:00 uur worden gelanceerd.

We hoorden eerder ook al geruchten dat de Samsung Galaxy S24-serie op 17 januari zou verschijnen. Voeg daar deze overtuigende GIF en de reputatie van Blass aan toe en het klinkt allemaal erg geloofwaardig.

In de GIF staat ook “Galaxy AI komt eraan” en dat komt ook overeen met wat we hebben begrepen uit eerdere leaks. Meerdere leaks hebben namelijk al gesuggereerd dat Samsung zich bij de Galaxy S24-serie extra zou focussen op AI.

Alle specificaties gedeeld

We hebben echter nog een leak van Blass om te bespreken. Deze leak bevat een complete lijst met specs voor de Galaxy S24, de Galaxy S24 Plus en de Samsung Galaxy S24 Ultra.

Deze specs laten grotendeels zien wat we al eerder gehoord hebben. Het gaat om dingen zoals een 6,2-inch FHD+ AMOLED-scherm voor de standaard Galaxy S24, samen met 128GB of 256GB aan opslagruimte, 8GB aan RAM, een 4.000mAh-batterij, een 50MP-hoofdcamera en twee telefotocamera's (2x en 3x zoom). We verwachten echter dat maar een van deze twee camera's echt over ware optische zoom zal beschikken. Verder wordt ergens ook nog '50x space zoom' genoemd, maar daarbij gaat het overduidelijk om digitale zoom.

De Galaxy S24 Plus zou daarnaast een 6,7-inch QHD+-scherm, 256GB of 512GB aan opslagruimte, 12GB aan RAM, een 4.900mAh-batterij en dezelfde cameraspecs hebben.

Het duurste model, de Samsung Galaxy S24 Ultra, zal volgens deze leak beschikken over een 6,8-inch QHD+-display, 256GB of 512GB aan opslagruimte, 12GB aan RAM, een 5.000mAh-batterij, een titanium frame (de andere twee modellen krijgen volgens deze specs een behuizing van 'Armor Aluminum 2.0'), een 200MP-hoofdcamera, 100x space zoom en vier telefoto-zoomafstanden: 2x, 3x, 5x en 10x.

Eerdere geruchten hadden het erover dat de Galaxy S24 Ultra alleen maar 3x en 5x telefotolenzen zou hebben. De rest van deze zoomafstanden worden misschien dus bereikt door te croppen.

Alle drie de smartphones krijgen volgens deze lijst ook een Snapdragon 8 Gen 3-chip, een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid, een display met een piekhelderheid van 2.600 nits en de mogelijkheid om video's op te nemen in maximaal 8K-kwaliteit.

Er is helaas niet vermeld met over wat voor maximale oplaadsnelheid deze telefoons beschikken, maar we zien wel dat de Plus en Ultra binnen 30 minuten kunnen worden opgeladen tot 65% en dat de standaard Samsung Galaxy S24 binnen diezelfde tijd naar 50% kan worden opgeladen. Dat toestel lijkt dus langzamer op te laden. Aan de hand van eerdere leaks gokken we dat we weer te maken hebben met 25W-snelladen op de standaard S24, maar van 45W-snelladen op de andere twee leden van de Galaxy S24-familie.

Voor nu zijn we nog enigszins sceptisch over deze claims, maar nu we zo dicht bij de lancering zijn, is het wel waarschijnlijker dat dit soort details accuraat zijn. Als die gelekte lanceringsdatum hierboven ook accuraat blijkt te zijn, dan zullen we er snel achter komen of de rest ook waar is.