Belangrijkste AI features van Samsung Galaxy S24 zijn gelekt

De verwachte lanceringsdatum van de Samsung Galaxy S24 komt steeds dichterbij. De nieuwe Samsung-toestellen schijnen namelijk 17 januari 2024 al uit te komen. In de tussentijd zijn we nu ook steeds meer leaks en geruchten voorbij komen die ons een idee geven van wat we kunnen verwachten van deze aankomende smartphones.

De leaker @MysteryLupin (via 9to5Google) heeft een overzicht gedeeld van de AI-features die schijnbaar aanwezig zullen zijn op de Galaxy S24-serie. Zo hebben we bijvoorbeeld onder andere te maken met een feature voor live vertalingen die ingebouwd zal zitten in de Telefoon-app van Samsung.

Verder is er ook nog iets genaamd 'nightography' zoom. Dit lijkt een speciaal soort beeldverwerking te worden voor beelden bij weinig licht. Die feature moet ervoor zorgen dat er meer details duidelijk kunnen worden vastgelegd, zelfs als je moet inzoomen om je gewenste object goed in beeld te krijgen.

Een generatieve bewerkingsfeature werd ook genoemd. Deze lijkt vergelijkbare voordelen aan te gaan bieden als de trucjes van de Magic Editor in Google Foto's of op bepaalde Pixel-toestellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwijderen van objecten in foto's of het opvullen van een lege plaats met één tik op de foto.

Overal AI

De koppen die gebruikt worden in het promotiemateriaal dat we tot nu toe gezien hebben suggereren dat sommige van deze AI-features, of misschien zelfs al deze features exclusief zullen zijn voor de duurdere Samsung Galaxy S24 Plus en Samsung Galaxy S24 Ultra. Of dat ook werkelijk het geval zal zijn, valt nog te bezien.

We weten wel dat Google in ieder geval veel van zijn "AI-magie" in zijn meest recente Pixel-toestellen heeft gestopt en waarschijnlijk zullen er nog meer van dit soort features worden geïntroduceerd op de Google Pixel 9 later dit jaar. Het lijkt erop dat Samsung niet (langer) achter wil blijven met zijn eigen smartphones.

We zien nu al maandenlang geruchten verschijnen die suggereren dat AI een belangrijk onderdeel zal zijn van de Samsung Galaxy S24. Eerdere leaks hebben al gehint naar features zoals een audiorecorder die automatisch gesprekken kan transcriberen en daarbij tot 10 verschillende stemmen kan herkennen.

Deze nieuwste leak geeft ons ook een iets beter idee van hoe krachtig deze telefoons zullen zijn op het gebied van AI en als het goed is krijgen we ongeveer halverwege deze maand alle officiële details te horen van Samsung. Laten we hopen dat we verder ook nog wat mooie upgrades krijgen die niet gelinkt zijn aan AI.