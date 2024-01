5 dingen die de Samsung Galaxy S24 Ultra kan doen om de iPhone 15 Pro Max te verslaan

Het lijkt inmiddels erg waarschijnlijk dat de Samsung Galaxy S24 Ultra deze maand zal worden gelanceerd. Dit toestel zal naar verwachting, net als zijn voorganger, weer concurreren voor de toppositie op onze lijst van de beste smartphones. Als Samsung die toppositie ook echt wil bemachtigen, dan moet de S24 Ultra in ieder geval een interessanter toestel worden dan de iPhone 15 Pro Max.

Apple’s nieuwste flagship is op het eerste gezicht misschien niet zo heel erg veranderd vergeleken met de vorige generaties, maar hij biedt wel verbeterde camera's (waaronder een telefotocamera met 5x optische zoom), een krachtige A17 Pro-chip en een nieuwe Actieknop.

Aan de hand van de geruchten die we tot nu toe hebben gehoord zal de Galaxy S24 Ultra geen gigantische upgrade worden ten opzichte van de Galaxy S23 Ultra. Als we echter terugkijken naar voorgaande Samsung Galaxy-lanceringen, dan kunnen we verwachten dat de S24 Ultra toch nog wel wat verrassingen te bieden zal hebben.

Hieronder vind je vijf dingen die de Samsung Galaxy S24 Ultra kan leveren om de iPhone 15 Pro Max te verslaan.

Betere camera's

(Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Samsung en Apple zijn inmiddels al heel lang aan het strijden op het gebied van cameraprestaties. De Galaxy S23 Ultra is duidelijk de winnaar op het gebied van zoom, maar je zou kunnen zeggen dat de iPhone 15 Pro en 15 Pro Max hem verslaan op het gebied van standaard foto's, dankzij betere kleurcontrole, contrast en consistentie.

De laatste paar generaties heeft Samsung flagship Galaxy-telefoons uitgebracht die foto's kunnen maken die tegelijkertijd natuurlijke kleuren behouden en ook nog dynamisch blijven. We vinden echter dat Samsung nog wel ruimte voor verbetering heeft als het gaat om consistente kwaliteit bij elke foto.

Een gebied waar iPhones duidelijk beter presteren dan veel Android-rivalen is bij video. iPhones leveren al langere tijd videokwaliteit van topklasse. We zien bijvoorbeeld vaak indrukwekkende content van YouTubers verschijnen die gefilmd is met iPhones. Samsung heeft nu dus een kans om zijn videokwaliteit te verbeteren. Er zijn zeker meer dan genoeg mogelijkheden met het uitgebreide camerasysteem van de Ultra-reeks. Misschien kan het bedrijf gebruikmaken van slimme sensor-fusietechnieken om meerdere camera's tegelijkertijd te gebruiken en daardoor video's op te nemen die er natuurlijker uitzien, meer details kunnen behouden en een beter contrast kunnen leveren.

Een soepeler display

(Image credit: @OnLeaks / @SmartPrix)

Eigenlijk heeft de Galaxy S23 Ultra al een van de beste displays die je vandaag de dag kan krijgen op een smartphone. Inmiddels hebben de Pro-versies van de iPhone echter ook al drie generaties 120Hz-displays en deze 'Super Retina XDR'-displays bieden ook nog een prachtige kleurweergave, contrast en helderheid. Daarnaast is het ook fijn dat de 'Ceramic Shield'-coating die Apple gebruikt ervoor zorgt dat deze displays erg krasbestendig zijn.

We verwachten dat de Galaxy S24 Ultra ook weer een fantastisch display zal krijgen. We horen zelfs geruchten over een refresh rate van 144Hz. De Galaxy S24 Ultra heeft hier dan ook een kans een nieuwe standaard te creëren voor super soepele displays op flagship smartphones. We hopen daarnaast ook dat dit scherm de iPhone 15 Pro Max en de Google Pixel 8 Pro weet te verslaan als het gaat om de piekhelderheid.

Betere gaming prestaties

(Image credit: Activision)

We verwachten dat de A17 Pro-chip (de chip in de iPhone 15 Pro Max) nog steeds de beste prestaties zal leveren dankzij Apple's controle over zijn eigen hardware én software. Toch zou de Galaxy S24 Ultra met wel betere gaming prestaties kunnen bieden als hij inderdaad zal beschikken over de Snapdragon 8 Gen 3-chip.

De A17 Pro ondersteunt dan wel raytracing op hardwareniveau, en kan daardoor games van consolekwaliteit zoals Assassin’s Creed Mirage en Resident Evil Village draaien, maar Samsung is al langer actief in de gaming wereld. Het bedrijf maakt namelijk onder andere gaming laptops (of in ieder geval laptops geschikt voor gaming) en monitoren.

Wij hopen dus dat de Galaxy S24 Ultra nog iets speciaals kan bieden en niet alleen zal leunen op de kracht van zijn nieuwe Snapdragon-chip. Misschien kan er een gaming modus worden toegevoegd die de prestaties een boost kan geven, zodat je ook echt optimaal gebruik kan maken van het zogenaamde 144Hz-display.

Een andere optie is dat de Galaxy S24 Ultra gebruik kan maken van Samsung DeX om ook voor gaming een soort handheldmodus én, wanneer aangesloten op een extern display, een desktopmodus te kunnen leveren. De populariteit van apparaten als de Steam Deck en de Nintendo Switch laten zien dat dit zeker aantrekkelijk is voor veel mensen.

Je zou kunnen zeggen dat de Galaxy S23 Ultra nu de iPhone 15 Pro Max al heeft verslagen op het gebied van gaming, dankzij app-ondersteuning voor Xbox Game Pass Ultimate (Microsofts gamestreamingdienst werkt wel op iPhones, maar alleen via de browser). We hopen dat Samsung hier nog verder mee kan gaan en misschien zelfs met Microsoft kan samenwerken om bepaalde Xbox-games op de telefoon zelf te laten draaien.

Een betere batterijduur

(Image credit: Sogi [now deleted])

Dit punt is misschien een beetje vanzelfsprekend, maar de Galaxy S24 Ultra kan ook zeker een verbeterde batterijduur gebruiken in de strijd tegen de iPhone 15 Pro Max.

iPhones zijn over het algemeen zo efficiënt dat je meestal kan genieten van de beloofde batterijduur of langer, terwijl de Galaxy-toestellen van Samsung soms minder dan de beloofde batterijduur halen.

We hebben wel een paar geruchten gehoord die suggereren dat de Galaxy S24 Ultra misschien een batterij krijgt die geïnspireerd is door de gestapelde batterijdesigns van elektrische voertuigen. Als dat waar is, kan Samsung misschien een nieuwe standaard voor batterijduur op Android-telefoons introduceren.

Handige AI-features

(Image credit: Shutterstock)

Samsung heeft een trademark aangevraagd voor de term 'AI Phone' en volgens geruchten zal de Galaxy S24 Ultra gebruikmaken van generatieve AI. Hiermee zou de telefoon naast het uitvoeren van de gebruikelijke AI-optimalisaties ook zelf content produceren.

Als dit goed wordt geïmplementeerd, dan kan de Galaxy S24 Ultra vergelijkbare AI-tools krijgen als de Pixel 8 Pro, zoals de Magic Editor. Hiermee kan je de compositie van foto's aanpassen zonder dat je daar kennis van Photoshop voor nodig hebt. De iPhone 15 Pro Max biedt niet echt opmerkelijke generatieve AI-tools aan, dus de Galaxy S24 kan hier gemakkelijk een voorsprong behalen.

We hopen overigens ook dat Samsung dit soort generatieve AI-features op de telefoon zelf kan laten draaien, zodat ze niet afhankelijk zijn van een internetverbinding. Momenteel is namelijk zelfs de Pixel 8 Pro met zijn AI-gefocuste Tensor G3-chip nog afhankelijk van een verbinding met Google's clouddienst om zijn beste AI-verwerkingen te leveren.

Als Samsung dit goed toepast, kan het niet alleen een ware standaard voor de 'AI Phone' creëren, maar ook gewoon een slimme software-ervaring die andere smartphones zullen willen nabootsen.