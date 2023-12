Samsung Galaxy S24 Ultra: vijf grote updates die wij verwachten

De beste telefoon van 2024 zou er al bijna kunnen zijn, want de Samsung Galaxy S24 Ultra wordt in januari verwacht naast de rest van de Samsung Galaxy S24-serie, en op basis van het verleden zal het waarschijnlijk een van de toptoestellen van volgend jaar worden.

Hoewel we nog niets met zekerheid weten, is de Samsung Galaxy S24 Ultra al wel uitgebreid uitgelekt, dus we hebben een goed idee van de specificaties en functies die het toestel waarschijnlijk zal bieden. Op basis hiervan klinkt het zeker alsof het toestel op zijn minst bij de beste Samsung telefoons hoort.

Hieronder vind je de vijf grootste upgrades die we verwachten te zien op de Samsung Galaxy S24 Ultra, gebaseerd op lekken en geruchten. Dit zijn upgrades die zowel potentieel spannend zijn, als waarschijnlijk zullen gebeuren.

1. Een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-chipset

(Image credit: Future / Philip Berne)

Samsung's Ultra toestellen behoren altijd tot de krachtigste toestellen, en de Samsung Galaxy S24 Ultra zou daarop geen uitzondering moeten zijn. Uit gelekte informatie blijkt dat het toestel een krachtige Snapdragon 8 Gen 3 chipset zal hebben.

Deze chipset is al beschikbaar en wordt gebruikt in telefoons zoals de OnePlus 12, maar tot nu toe zijn er nog maar weinig toestellen die deze chipset gebruiken, en hij ligt een generatie voor op de Snapdragon 8 Gen 2 in de Samsung Galaxy S23 Ultra.

Dit zou dus voor een aanzienlijke powerboost moeten zorgen, met name omdat het waarschijnlijk is dat Samsung toegang zal hebben tot een overgeklokte versie ervan, net zoals het geval was bij de Gen 2 in de Samsung Galaxy S23-lijn.

Sommige Samsung Galaxy S24 modellen zouden uitgerust kunnen worden met een Exynos 2400. Maar meer rapporten wijzen erop dat de Ultra overal de Snapdragon 8 Gen 3 krijgt, met de standaardtelefoon en de Samsung Galaxy S24 Plus die in plaats daarvan de andere chip krijgen.

2. AI-functies

De S24 Ultra zou soortgelijke AI-functies kunnen hebben als de Pixel 8 Pro (Image credit: Future / Philip Berne)

Naast verschillende hardware-upgrades zou de Samsung Galaxy S24 Ultra ook een aantal belangrijke softwareverbeteringen kunnen hebben, met name door de toevoeging van AI-functies.

Verschillende lekken wijzen in deze richting en Samsung heeft zelf ook een handelsmerk aangevraagd voor de term 'AI telefoon'. Dankzij een lek van de aankomende Samsung Galaxy S24-software hebben we nu echter een duidelijker idee van wat dit zou kunnen betekenen.

Het lijkt erop dat je verschillende Pixel 8-achtige functies kunt verwachten, waaronder de mogelijkheid om objecten, mensen en huisdieren in foto's te verplaatsen en AI-wallpapers te genereren.

Andere gelekte AI-functies zijn de mogelijkheid om de achtergrond van foto's uit te breiden, de mogelijkheid om live telefoongesprekken te vertalen zodat beide partijen de ander in hun moedertaal kunnen verstaan en de mogelijkheid om een blok tekst direct om te zetten in makkelijk leesbare opsommingstekens.

3. 50MP 5x optische zoom

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

Een verandering in de camera waar we herhaaldelijk geruchten over hebben gehoord is de toevoeging van een 50MP sensor op de Samsung Galaxy S24 Ultra, die 5x optische zoom biedt. Dat gezegd hebbende, de meeste lekken suggereren dat het de 10MP 10x zoom van de Galaxy S23 Ultra zal vervangen, dus het zou op zijn minst een downgrade kunnen zijn qua zoomafstand. Maar hoe dan ook, de extra megapixels zouden gunstig moeten zijn.

Hoewel het jammer zou zijn om de 10x zoom te zien verdwijnen, als Samsung deze 5x optische zoom uitrust met een sensor die goed genoeg is, dan zou het in staat kunnen zijn om 5x optische foto's van geweldige kwaliteit te maken en misschien zelfs 10x digitale foto's van acceptabele kwaliteit.

4. Titanium frame

De S24 Ultra zou een titanium frame kunnen hebben zoals de iPhone 15 Pro (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De Samsung Galaxy S24 Ultra zou wel eens de meest luxueuze telefoon van Samsung tot nu toe kunnen zijn, want er zijn geruchten dat de S24 Ultra een titanium frame krijgt.

Dit zou in de plaats komen van het aluminium van zijn voorganger, en het is een meer premium en prijzig materiaal. Het is ook het materiaal waar Apple naar is overgestapt voor de zijkanten van de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max.

Afhankelijk van hoeveel titanium Samsung gebruikt, kan het de Galaxy S24 Ultra lichter, sterker of beide maken. Het dient dus een praktisch doel.

5. Helder scherm

Samsung Galaxy S23 Ultra (Image credit: Future | Alex Walker-Todd)

De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft al een van de beste schermen die je op een smartphone kunt vinden, maar dat van de Galaxy S24 Ultra zou nog wel eens een stukje beter kunnen zijn, of in ieder geval helderder.

Volgens een lek zal de Samsung Galaxy S24 Ultra een piekhelderheid van 2.600 nits hebben. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de 1.750 nits van de Galaxy S23 Ultra en daarmee zou het toestel ook de iPhone 15 Pro Max (2.000 nits) en de Pixel 8 Pro (2.400 nits) verslaan. Maar het zou nog steeds achterblijven bij de OnePlus 12 met zijn scherm van 4.500 nits.