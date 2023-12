OnePlus 12 wordt in januari wereldwijd gelanceerd

Volgende maand zal OnePlus een grote mijlpaal bereiken. Niet alleen komt de OnePlus 12 dan op 23 januari wereldwijd uit (na een eerdere release in China), maar ook maakt dan de OnePlus R-serie zijn internationale debuut.

Dit nieuws komt vanuit de medeoprichter en CEO van het bedrijf, Pete Lau. Hij deelde dit in een post op de OnePlus Community-website waarmee ook het 10-jarige jubileum van het merk werd gevierd. We kregen geen volledige lijst met alle specificaties te zien, maar Lau ging wel kort in op een aantal belangrijke aspecten, zoals het feit dat de smartphone gebruik zal maken van het “nieuwste Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform”. Achterop het toestel vinden we de vierde generatie 'Hasselblad Camera for Mobile' met een 64MP-telefotocamera (3x optische zoom) en het toestel zal beschikbaar zijn in de kleur 'Flowy Emerald' (groen). Dat is alles wat Lau heeft onthuld over het nieuwe model.

We kunnen natuurlijk wel naar de Chinese release kijken om een wat beter beeld te krijgen van wat we hier ook kunnen verwachten. Het toestel zal beschikken over een 6,82-inch QHD+-display (1.440 x 3.168 pixels) met een maximale refresh rate van 120Hz. Hij heeft ook een piekhelderheid van 4.500 nits en dat is “bijna dubbel zo veel als bij de meeste concurrenten". Het apparaat wordt ook voorzien van een indrukwekkende hoeveelheid werkgeheugen, namelijk 24GB. De 64MP-camera die we hierboven al benoemden zal vergezeld worden door een 48MP-hoofdcamera en een 48MP-ultrawide. Andere belangrijke features zijn onder andere een maximale opslag van 1TB en een IP65-certificering voor stof- en waterbestendigheid.

The #OnePlus12 and #OnePlus12R launch on Jan 23.Get ready to experience #SmoothBeyondBeliefDecember 15, 2023 See more

We weten nog niet zeker wat de prijs hier zal worden, maar in China kost het basismodel 4.299 Chinese renminbi en dat is omgerekend ongeveer 550 euro. Helaas pakt het vaak echter wat duurder uit dan simpelweg de omgerekende prijs vanuit China, maar dit is in ieder geval een richtlijn. De andere configuraties zullen natuurlijk nog duurder zijn.

Hoe zit het met de OnePlus 12R?

Tot nu toe zijn telefoons uit de R-serie alleen nog maar gelanceerd in India en China. Daar komt nu verandering in, want het bedrijf gaat "eindelijk zijn horizon verbreden" door de OnePlus 12R dit keer ook wereldwijd te lanceren. Er is nog maar erg weinig officiële informatie naar buiten gebracht over deze smartphone, maar eerder dit jaar zijn we wel al een aantal details gelekt.

Volgens GSMArena wordt de 12R in principe gewoon een midrange versie van de OnePlus 12. Hij zal de Snapdragon 8 Gen 2-chip gebruiken, in plaats van de Gen 3-variant. Verder krijgt hij 256GB opslagruimte en tot 16GB RAM. Op het camerablok aan de achterkant zal je een 50MP-hoofdcamera, een 32MP-telefotocamera met 2x optische zoom en een 8MP-ultrawide vinden.

De smartphone zal ook beschikken over een 6,7-inch display met een “1,5K-resolutie” en een refresh rate van 120Hz. GSMArena weet niet precies wat dat betekent voor het totale aantal pixels, maar gokt dat het om een resolutie van 1.250 x 2.772 pixels zal gaan, net als bij de OnePlus 11R. Het display zal verder ook iets gebogen zijn en misschien zal het apparaat ook in de kleur 'Pearl White' verschijnen.

Helaas is ook de prijs van de OnePlus 12R nog onbekend, maar we kunnen wel kijken naar de prijs van zijn voorganger, OnePlus 11R, in India om een beetje een idee te krijgen. Die telefoon kostte 38.000 Indiase roepie en dat is omgerekend ongeveer 419 euro. Naast het feit dat dit dus gewoon de omgerekende prijs is en daardoor dus waarschijnlijk niet helemaal zal kloppen, kan de nieuwe variant natuurlijk ook nog duurder worden dan zijn voorganger.