OnePlus 12 heeft grotere batterij dan vrijwel al de beste telefoons

De OnePlus 12 wordt morgen (5 december) volledig onthuld, maar ondertussen is OnePlus al vrijwel alle details over de telefoon van tevoren aan het onthullen. Zo is nu ook de batterijcapaciteit van 5.400mAh onthuld. De telefoon beschikt dus over een grotere batterij dan zelfs high-end toestellen als de Samsung Galaxy S23 Ultra en de iPhone 15 Pro Max.

Deze batterijcapaciteit werd gedeeld via het officiële OnePlus-account op Weibo (een Chinese sociale media website). De Galaxy S23 Ultra heeft ter vergelijking een 5.000mAh-batterij en de iPhone 15 Pro Max heeft een 4.441mAh-batterij. Geen enkele van de andere telefoons in ons overzicht van de beste smartphones heeft zo'n grote batterij. Leaks suggereren verder dat de aankomende Samsung Galaxy S24 Ultra ook nog steeds een kleinere batterij zal hebben.

Dit kan dus een heel groot pluspunt zijn voor OnePlus, zeker als die grotere capaciteit ook echt voor een langere batterijduur zorgt. Het bedrijf heeft ook aangegeven dat de OnePlus 12 bekabeld zal snelladen met 100W en draadloos met 50W. Die grote batterij zit waarschijnlijk dus ook vrij snel weer vol.

Twijfelachtige waterbestendigheid

Wat helaas iets minder indrukwekkend is, is de waterbestendigheid van de OnePlus 12. Het bedrijf heeft namelijk laten weten dat de telefoon een IP65-certificatie heeft gekregen. Dat betekent dat hij redelijk goed bestand is tegen stof, maar minder bestand tegen water dan veel van de andere beste smartphones van vandaag de dag. Hij kan wel tegen waterstralen met een lage druk. Dat is al wel een upgrade vergeleken met de IP64-certificering van de OnePlus 11.

Verder heeft een leidinggevende bij OnePlus ook nog wat foto's van de OnePlus 12 gedeeld, die je hieronder kan bekijken.

Al deze informatie werd dus via Weibo gedeeld en daar is eerder ook al informatie gedeeld over de specs van de camera (48MP-hoofdcamera, 48MP-ultrawide en 64MP-telefotocamera met 3x optische zoom), de processor (Snapdragon 8 Gen 3), de hoeveelheid RAM (tot 24GB), de hoeveelheid opslagruimte (tot 1TB) en de helderheid van het scherm (tot 4.500 nits).

(Image credit: OnePlus)

Naast deze officiële informatie zijn we natuurlijk ook het een en ander te weten gekomen via leaks. Zo zagen we in een aantal gelekte afbeeldingen vanuit Technology Meow op Weibo (via GSMArena) dat het toestel waarschijnlijk over een 6,82-inch display beschikt.

Er valt straks dus nog maar weinig te onthullen op 5 december. Als je toch zelf nog de onthulling wil bekijken, dan moet je wel een beetje op tijd opstaan, want het evenement begint om 7:30 uur 's ochtends. Deze lancering is in de eerste instantie namelijk alleen voor China bedoeld, dus het tijdstip is daar ook wat logischer. De wereldwijde release zal naar verwachting in januari plaatsvinden.