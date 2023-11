OnePlus 12 heeft exact dezelfde camera's als OnePlus Open

Als je hoopte dat de OnePlus 12 veel betere camera's zou hebben dan andere OnePlus-smartphones, dan heb je pech. De specs van de camera's zijn nu onthuld lijken verdacht veel op die van de OnePlus Open.

In een post op Weibo (via GSMArena) onthulde een topman van het bedrijf dat de OnePlus 12 dezelfde 48MP Sony LYT-808 sensor als de OnePlus Open gebruikt in de hoofdcamera. Hij heeft verder een 48MP-groothoekcamera en een 64MP-telefotocamera met 3x optische zoom.

Deze specificaties komen eveneens overeen met de OnePlus Open. Aangezien de specifieke sensoren niet worden genoemd bij de andere twee camera's, is het mogelijk dat er verschillen zijn. Toch zijn wij er bijna zeker van dat ook die twee camera's dezelfde sensoren gebruiken.

Ter referentie: de OnePlus 11 heeft een 50MP-hoofdcamera, een 48MP-ultrawide en een 32MP-telefotocamera met 2x optische zoom. Natuurlijk zijn megapixels niet het enige dat telt. Hoewel alleen de telefotocamera een hoger aantal megapixels heeft, wist de OnePlus Open ons aangenaam te verrassen. We waren zelfs van mening dat dit de beste camera's zijn die je op eender welke foldable kan vinden. De camera's van de OnePlus 11 waren daarentegen niet enorm veelzijdig. Het is daarom goed nieuws dat we de camera's van de OnePlus Open terugzien op de OnePlus 12.

Geen geweldig jaar voor smartphonecamera's

Toch is het niet alleen maar goed nieuws. Camera's zijn namelijk niet de sterkste kan van foldables en het was dan ook niet heel moeilijk voor de OnePlus Open om de concurrentie te verslaan. Kijken we naar de "normale" smartphones, zoals de Galaxy S23 Ultra en iPhone 15 Pro Max, dan komt OnePlus niet meer als winnaar uit de bus.

Zo heeft de Galaxy S23 Ultra twee telefotocamera's met respectievelijk 3x en 10x zoom, terwijl de iPhone 15 Pro Max één telefotocamera met 5x zoom heeft. Gek genoeg zijn er geruchten dat Samsung het zoomniveau van de Galaxy S24 Ultra terug zal schroeven naar 5x, maar zelfs dan hinkt OnePlus achterop met 3x zoom.

We krijgen hoe dan ook een duidelijker beeld op 5 december, want dan wordt de OnePlus 12 onthuld. Deze lancering is echter alleen voor de Chinese markt. We verwachten een wereldwijde lancering in het voorjaar van 2024.