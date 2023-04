Samsung Galaxy S24 Ultra kan refresh rate opdrijven tot 144Hz

Tot nu toe hebben we nog niet al te veel gehoord over de Samsung Galaxy S24, maar een nieuw lek wijst op een upgrade van het display. Het Ultra model zal blijkbaar worden uitgerust met een 144Hz-display.

Deze info is afkomstig van SamLover (opens in new tab) (via SamMobile (opens in new tab)), een bron die we nog niet voorbij hebben zien komen. We kijken daarom erg kritisch naar dit gerucht. Toch zou de upgrade naar 144Hz niet heel vreemd zijn, aangezien Samsung al sinds de Galaxy S20 gebruikmaakt van 120Hz.

Op dit moment hebben alle drie de Samsung Galaxy S23 smartphones nog steeds schermen met een verversingssnelheid van 120Hz. De overstap naar 144Hz zal je wellicht niet merken, maar elke upgrade is welkom.

Welke specs kennen we al?

Het refresh rate van een smartphonescherm bepaalt simpelweg hoe snel het scherm wordt ververst: hoe hoger het getal, hoe vloeiender al je animaties, video's en games eruit zullen zien. Inmiddels vind je makkelijk telefoons van 300 euro met een 120Hz display, waardoor dit geen exclusieve feature meer is voor de duurste en beste smartphones.

Van dezelfde bron hebben we nog enkele andere specificaties gehoord. De Galaxy S24 zal blijkbaar worden aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 3-chipset, wat overeenkomt met een eerder gerucht. De S24 Ultra zal daarnaast blijkbaar dezelfde 200MP-hoofdcamera hebben als de Samsung Galaxy S23 Ultra, maar met "enkele verbeteringen". Satellietverbinding (zoals op de iPhone 14) zou eveneens onderweg zijn.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Hoe Ultra wordt de Ultra?

Het Ultra-model is altijd het duurste met de meeste functies. In 2020 hadden we nog de keuze uit de Galaxy S20 Ultra en Note 20 Ultra, maar vanaf 2021 werd de Note-serie geschrapt. De S Pen stylus werd daarna geïntegreerd in de Galaxy S22 Ultra zodat die in feite de plaats van de Note innam.

Als we kijken naar de Samsung Galaxy S23 Ultra die in februari is gelanceerd, dan zien we dat deze een groter scherm heeft dan de andere twee telefoons, kan worden uitgerust met meer RAM en een sterkere camera set-up heeft.

We zullen moeten afwachten hoe Ultra de Samsung Galaxy S24 Ultra is, maar het klinkt alsof deze 144Hz refresh rate exclusief zal zijn voor de duurste telefoon in de serie. Het zal waarschijnlijk ook weer de grootste telefoon zijn.