Samsung Galaxy S24 kan sneller zijn dan iPhone 15

Zoals de beste Android telefoons in 2023, wordt de Samsung Galaxy S23 aangedreven door Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 2 chipset. De A16 Bionic van Apple overtreft die chip weliswaar.

Dat kan allemaal veranderen in 2024. Volgens leaker RGcloudS (opens in new tab) zal Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 3 processor aanzienlijk krachtiger zijn dan de Snapdragon 8 Gen 2. Ook hier zou er een op maat gemaakte variant voor Samsung zijn, die de aankomende A17 Bionic chips van Apple op papier kan verslaan.

Met andere woorden, de Samsung Galaxy S24 zou sneller kunnen zijn dan de iPhone 15, iPhone 15 Pro en de veelbesproken iPhone 15 Ultra. Natuurlijk zal deze snelheidswinst waarschijnlijk te verwaarlozen zijn, maar het lek belooft veel goeds voor de prestaties van toekomstige Android-telefoons.

Snapdragon gen 3 is indeed strongBigger jump compared to last genApparently the main contributor was arm itself, especially X4 & 1,4,3 configi think it's almost confirmed that gen3 for galaxy will beat bionic 17 frequency"on paper"up to 3.7+ghz for mobileMarch 3, 2023 See more

RGcloudS beweert dat de Snapdragon 8 Gen 3 een krachtige Cortex-X4-kern van 3,7 GHz, vier prestatiekernen met lagere frequentie en drie efficiëntiekernen zal hebben. Ter vergelijking, de standaard Snapdragon 8 Gen 2 heeft een kloksnelheid van 3,2GHz, wat betekent dat zijn opvolger 15% krachtiger zal zijn.

De Samsung Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra hebben allemaal een aangepaste versie van de Snapdragon 8 Gen 2. De kloksnelheid van 3,7GHz zou nog steeds een aanzienlijke toename zijn ten opzichte van de 3,36GHz kloksnelheid van hun chipsets.

(Image credit: Samsung)

Het is nog niet duidelijk of de genoemde cijfers verwijzen naar de standaardversie van Qualcomm's chipset of naar de versie voor Samsung. De vermelding van "Gen 3 for Galaxy" wijst er wel op dat we twee varianten van Snapdragon 8 Gen 3 zullen zien, zoals in 2023 met de 8 Gen 2.

We verwachten dat de standaard Snapdragon 8 Gen 3 chipset zijn weg zal vinden naar onder andere toekomstige Xiaomi, OnePlus en Motorola smartphones. De prestatieverschillen tussen die toestellen en Samsung's volgende Galaxy S-telefoons zijn waarschijnlijk te verwaarlozen.

We verwachten tot slot dat Samsung de komende jaren in alle regio's een Qualcomm-chipset zal blijven gebruiken. Vroeger had Samsung twee versies van de telefoons, eentje met de Snapdragon en eentje met zijn eigen Exynos-chip. Zo kregen we in Nederland en België altijd de minderwaardige Exynos-chip. Dit jaar is er geen Exynos-versies van de Galaxy S23 en we hopen dat Samsung deze strategie aanhoudt.