Samsung Galaxy S24 krijgt andere chip dan S24 Plus en Ultra

Recent hoorden we dat Samsung mogelijk opnieuw verschillende chipsets gaat aanbieden in de Galaxy S24 op basis van je regio. Het verhaal neemt nu een interessante wending, want het zou kunnen dat de chips niet afhangen van je regio maar van de telefoon die je koopt.

Dit gerucht komt van de bekende leaker @Tech_Reve op Twitter, die beweerde dat er "discussies" zijn over het gebruik van een Exynos 2400 in de standaard Samsung Galaxy S24. De Galaxy S24 Plus en Samsung Galaxy S24 Ultra zouden wel een Snapdragon 8 Gen 3 krijgen.

Voorlopig klinkt het alsof er nog geen beslissing is genomen, aangezien de leaker beweert dat verschillende chipsets op basis van regio ook een optie zijn. Die strategie zagen we namelijk bij oudere Galaxy S-series en helaas kregen wij altijd de minderwaardige Exynos-chips. We waren dan ook aangenaam verrast dat de Samsung Galaxy S23 wereldwijd een op maat gemaakte Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy gebruikt.

For the regular model of the S24, there are discussions about using Exynos, while for the Plus and Ultra models, using Snapdragon, or considering different chips based on regions.August 24, 2023 See more

Het zou logischer zijn als Samsung een onderscheid zal maken op basis van regio. Door de goedkopere Galaxy S24 uit te rusten met de Exynos en de duurdere twee met Snapdragons, geeft Samsung in feite toe dat zijn eigen chip minder sterk is. Aan de andere kant zijn er door de jaren heen veel klachten geweest over de regionale aanpak van Samsung, omdat sommige landen daardoor slechtere versies van dezelfde telefoon kregen.

Hoe dan ook lijkt het er steeds meer op dat er twee verschillende chipsets in de mix zullen zitten. @Tech_Reve zegt namelijk dat Samsung erin is geslaagd om de Exynos 2400 in grote hoeveelheden te produceren.

Maakt Exynos een inhaalbeweging?

Dit klinkt allemaal als slecht nieuws, aangezien de Exynos-chipsets van Samsung over het algemeen slechter zijn dan de Snapdragons van Qualcomm. Toch zijn er potentiële voordelen.

Ten eerste is het voor Samsung goedkoper om zijn eigen chips te produceren en gebruiken in de Galaxy-smartphones. Daarnaast zien we veel geruchten dat de productie van de Snapdragon 8 Gen 3 enorm duur is en dat smartphones met deze chip bijgevolg ook duurder zullen worden.

We zijn hier mogelijk iets te optimistisch, maar misschien krijgt de Samsung Galaxy S24 hierdoor zelfs een lagere adviesprijs dan de Galaxy S23. De S24 Plus en Ultra zouden daarentegen nog duurder kunnen worden. Hoewel Exynos-chipsets de neiging hebben om slechter te presteren, beweert @Tech_Reve dat de Exynos 2400 voldoende verbeterd is om te concurreren met de Snapdragon 8 Gen 3.

Of dat laatste echt zo is, komen we tot slot pas te weten in februari 2024 bij de lancering van de Galaxy S24-serie.